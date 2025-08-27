Atraco en Cantabria: el momento en que dos encapucahdos roban 1.200 euros en una gasolinera de La Encina

Un hombre y una mujer encapuchados protagonizaron un atraco en una gasolinera en la localidad de La Encina, en Cantabria, dónde consiguieron hacerse con 1.200 euros de la caja registradora. Los delincuentes aprovecharon que la empleada estaba en la trastienda para entrar al local, mientras uno vigilaba, el otro sustraía el dinero.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas de la tarde, la dependienta había entrado en la trastienda para hornear pan y bollería, cuando los atracadores, que según declararon algunos clientes llevaban un tiempo merodeando por la zona, concretamente posados en la parada de autobús que quedaba de frente a la gasolinera, decidieron actuar.

La mujer se quedó en la entrada del establecimiento vigilando, mientras el hombre, su cómplice se dirigía directamente a la caja registradora para poder hacerse con el dinero en efectivo que se encontraba en su interior. En ese momento la trabajadora, tras escuchar ruidos decidió regresar a la zona de atención al público y fue cuando se encontró con los asaltantes, pero al ver a la mujer encapuchada en la puerta y a su compañero en la caja, la empleada intentó huir hacia un lugar seguro, llevándose un gran susto.

En total se llevaron 1.200 euros de la caja.

Los ladrones huyeron a pie del establecimiento, sin embargo, una clienta que se encontraba cerca sospechó al verlos salir corriendo encapuchados y decidió seguirlos con el coche. Durante la persecución, grabó imágenes con su teléfono móvil en las que se escuchaba como advertía lo sucedido "han robado en la gasolinera". A pesar de esto, los asaltantes lograron escapar al llegar a otro vehículo que los estaba esperando a apenas 200 metros de la gasolinera.

Según han relatado los vecinos de La Encina, en el municipio de Santa María de Cayón, la localidad lleva tiempo sufriendo un aumento de robos, tanto en establecimientos como en alguna vivienda particular, "están entrando a robar a casas", ha señalado un trabajador de la gasolinera afectada a Antena 3 Noticias.

La Guardia Civil ya se encuentra investigando el suceso y trabaja con las grabaciones que han aportado los testigos para identificar a los autores del robo. Según las fuentes policiales, ya cuentan con varias pistas y podrían estar cerca de dar con los responsables.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.