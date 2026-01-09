Dos mujeres, madre e hija, en estado crítico tras ser agredidas en su domicilio de Calella (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra investigan una agresión que se produjo este jueves a dos mujeres, madre e hija, en Calella (Barcelona). Ambas se encuentran ingresadas en estado crítico en un hospital. La agresión se produjo a eso de las 15:00 horas en el domicilio de las víctimas y no se descarta que se trate de un caso de violencia machista. La investigación permanece abierta y, por el momento, no hay ningún detenido.

Según 'El Caso', los Mossos buscarían a un hombre como presunto autor de la agresión a estas dos mujeres.

El medio citado precisa habrían sido varios vecinos quienes alertaron a la policía al escuchar gritos procedentes de uno de los pisos. Al llegar, los agentes accedieron a la vivienda, donde localizaron a madre e hija con heridas muy graves. El hombre, que supuestamente es la pareja de la joven, conseguía huir justo antes de ser interceptado, escapando por unos márgenes cercanos al bloque.

Este medio detalla que las víctimas fueron atendidas de urgencia y trasladadas a centros hospitalarios. El estado de la joven, de entre 20 y 25 años, sería extremadamente grave y fuentes cercanas a la investigación han asegurado a 'El Caso' que se encuentra en muerte cerebral. Su madre también está ingresada en estado crítico, con pronóstico reservado.

Cámaras de seguridad habrían captado al presunto agresor accediendo al edificio, además de huyendo cuando los vecinos avisaron a la Policía. En el interior del domicilio habría atacado a su pareja y a la madre de esta con una olla de manera reiterada.

