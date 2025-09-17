Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los diez delincuentes más reincidentes de Tarragona acumulan 186 detenciones en solo un año

El top diez de los multirreincidentes acumulan un gran número de detenciones por delitos contra el patrimonio, lo que sobrecarga los recursos policiales y judiciales en la provincia.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Urbana Ayuntamiento de Barcelona

Diana Mora
Publicado:

En Tarragona, entre julio de 2024 y junio de 2025, tan solo diez individuos acapararon 186 detenciones de los cuerpos policiales, lo que pone en relieve la preocupante tendencia hacia la multirreincidencia, que lejos de ir en descenso, se mantiene. Según los datos del Departament d'Interior i Seguretat Pública catalán, esta decena de delincuentes concentra una gran parte de las actuaciones policiales, lo que genera un notable impacto tanto en los recursos de las fuerzas de seguridad como en el sistema judicial.

El fenómeno, que afecta principalmente a la ciudad de Tarragona, es seguido de cerca por la Guàrdia Urbana y los Mossos d'Esquadra, que han intensificado su colaboración para frenar los delitos menores en la vía pública.

Perfil de los detenidos

Los datos arrojados por el Departament revelan que los arrestados en este tipo de delitos -en su mayoría por hurtos y robos- suelen ser hombres jóvenes de entre 18 y 30 años.

Aunque la mayoría de las detenciones están relacionadas con estos delitos patrimoniales, algunos de los multirreincidentes también enfrentan cargos por delitos más graves, como alteraciones del orden público, agresiones o delitos sexuales. Este patrón pone de manifiesto que la multirreincidencia no se limita solo a pequeños delitos con penas menores, sino que afecta a una amplia variedad de áreas delictivas.

Uno de los casos más notables es el de un detenido que fue arrestado en 32 ocasiones en tan solo un año, llegando a acumular un total de 62 detenciones. Aunque la mayoría de sus arrestos están relacionados con robos, también se le vincula con alteraciones del orden público y otros delitos. Y no es el único, otro caso significativo es el de un individuo que acumula 21 arrestos en el último año, con 57 en total, de nuevo por delitos contra el patrimonio.

Más planes y recursos para luchar contra la multirreincidencia

El problema de la multirreincidencia ha ido en aumento en la última década, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la eficacia del sistema judicial y penal. En ciudades como Barcelona, se han puesto en marcha planes judiciales para agilizar los juicios rápidos y reducir la reincidencia. Sin embargo, en Tarragona, la situación sigue estando en el punto de mira, ya que las continuas infracciones requieren una mayor asignación de recursos tanto para la policía como para los tribunales.

Lo más preocupante en estos casos es la prevalencia de delitos que causan alarma social, como son los relacionados con la libertad sexual o la integridad moral, algo que angustia a algunos vecinos de Tarragona. Frente a esto, las autoridades ya se replantean sus estrategias para combatir la reincidencia y garantizar una mayor seguridad en la sociedad.

