Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Madrid

Los vecinos de la mujer que se lanzó desde un décimo piso con sus hijos señalan problemas psicológicos: "Le veía un aspecto bastante agotado"

Los vecinos no salen de su asombro. Explican que "nadie se imaginaba que iba a hacer lo que hizo".

Vecina de Ciudad Lineal

Los vecinos de la mujer que se lanzó desde un décimo piso con sus hijos señalan problemas psicológicos | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El pasado 6 de diciembre se conocía la fatídica noticia. Una mujer de 48 años moría tras precipitarse desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz, en Ciudad Lineal (Madrid), junto a sus dos hijos de 3 años. En aquel momento, los pequeños eran trasladados en estado grave a los Hospitales 12 de Octubre y Niño Jesús de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar a eso de las 9:00 horas tras el aviso de los vecinos, según fuentes policiales, que descartaban que sea un caso de violencia de género. A su llegada, Samur Protección-Civil tan solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer y la asistencia a los dos menores de 3 años.

A pesar de que fue un duro golpe, este lunes se conocía una novedad esperanzadora en cuanto al caso, pues uno de los dos menores ingresados evoluciona favorablemente, ya que se vio favorecido por la amortiguación del impacto sobre el cuerpo de su madre, según fuentes sanitarias. Su hermano, en cambio, todavía permanece en estado muy grave en la UCI pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, tras ser operado de urgencia el mismo día de la tragedia.

"Nadie se imaginaba que iba a hacer lo que hizo"

El programa Espejo Público se ha desplazado hasta Ciudad Lineal, donde los vecinos cuentan que no se imaginaban que pudiera ocurrir lo que ha pasado. De hecho, un hombre explica que "el día anterior fue el cumpleaños de los niños". También señalan que "es una pena grandísima que nos afecta a todos".

Además, nos cuentan que "siempre" veían a esta mujer "sola con los niños": "Yo nunca vi a nadie, ni a familiares, ni a otros niños, ni amigos, nadie, sola". De la misma forma, aluden a "problemas psicológicos", como imaginaciones: "que la seguían". También "se le veía cansada, yo le veía un aspecto bastante agotado2, cuenta una vecina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Mujer con mascarilla

Mascarilla obligatoria en los centros de salud catalanes: los contagios se han duplicado en una semana

Ya hay más mascotas que niños en España

En Cádiz ya se registran cuatro veces más mascotas que nacimientos

Un golpe de mar mata a una persona y arrastra a otras nueve en el muelle de Puerto de la Cruz

Muere una quinta víctima de los golpes de mar de los últimos dos días en Canarias

Vecina de Ciudad Lineal
Madrid

Los vecinos de la mujer que se lanzó desde un décimo piso con sus hijos señalan problemas psicológicos: "Le veía un aspecto bastante agotado"

Imagen de la mujer que portaba la cocaína
Tráfico de drogas

Finge estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en el vientre en el aeropuerto de Barajas

Mossos d´Esquadra
Sucesos

Detienen a un hombre por presuntamente matar a su pareja en su casa de L'Hospitalet de Llobregat

Los hechos han ocurrido la pasada madrugada. La policía catalana ya ha abierto una investigación.

Incendio por árbol de navidad en Lugo
Incendio

Un árbol de Navidad pudo causar el incendio mortal de Palas de Rei, Lugo

La fallecida es una mujer de 51 años que se encontraba de viaje en la zona para visitar a su familia. El resto de residentes, uno de ellos menor, continúan recuperándose de la inhalación de humo.

Huelga de médicos.

Médicos de toda España afrontan 4 días de huelga para retomar la protesta por el estatuto aprobado por el Ministerio de Sanidad

Terremoto en Melilla

Un terremoto de magnitud 3,7 sacude Melilla

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 9 de diciembre de 2025

Publicidad