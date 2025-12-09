Los vecinos de la mujer que se lanzó desde un décimo piso con sus hijos señalan problemas psicológicos: "Le veía un aspecto bastante agotado"

El pasado 6 de diciembre se conocía la fatídica noticia. Una mujer de 48 años moría tras precipitarse desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz, en Ciudad Lineal (Madrid), junto a sus dos hijos de 3 años. En aquel momento, los pequeños eran trasladados en estado grave a los Hospitales 12 de Octubre y Niño Jesús de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar a eso de las 9:00 horas tras el aviso de los vecinos, según fuentes policiales, que descartaban que sea un caso de violencia de género. A su llegada, Samur Protección-Civil tan solo pudo confirmar el fallecimiento de la mujer y la asistencia a los dos menores de 3 años.

A pesar de que fue un duro golpe, este lunes se conocía una novedad esperanzadora en cuanto al caso, pues uno de los dos menores ingresados evoluciona favorablemente, ya que se vio favorecido por la amortiguación del impacto sobre el cuerpo de su madre, según fuentes sanitarias. Su hermano, en cambio, todavía permanece en estado muy grave en la UCI pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, tras ser operado de urgencia el mismo día de la tragedia.

"Nadie se imaginaba que iba a hacer lo que hizo"

El programa Espejo Público se ha desplazado hasta Ciudad Lineal, donde los vecinos cuentan que no se imaginaban que pudiera ocurrir lo que ha pasado. De hecho, un hombre explica que "el día anterior fue el cumpleaños de los niños". También señalan que "es una pena grandísima que nos afecta a todos".

Además, nos cuentan que "siempre" veían a esta mujer "sola con los niños": "Yo nunca vi a nadie, ni a familiares, ni a otros niños, ni amigos, nadie, sola". De la misma forma, aluden a "problemas psicológicos", como imaginaciones: "que la seguían". También "se le veía cansada, yo le veía un aspecto bastante agotado2, cuenta una vecina.