El diccionario de la generación Z: Así hablan los jóvenes

Cada generación cuenta con su propio vocabulario, que emplean para referirse a términos ya existentes. La generación del Baby Boom, la generación X, o la Millennial...

Los nacidos entre 1946 y 1964, los del baby boom, usaban frases como "¿de qué vas, Bitter Kas?", "mover el esqueleto", "efectiviwonder" o "leña al mono que es de goma".

Los hijos de los baby boomers: son la generación X, nacidos entre 1965 y 1981. Ellos eran más de "yuppie", ser "guays", hacer "footing" o bailar "al ritmo del bacalao".

En el caso de los millennial, LOL, idk (i don't know), tbt (throwback to), tgif (thank God ti's Friday) eran algunas de las favoritas de aquellos que llegaron al mundo entre 1982 y 1995.

Sin embargo, la generación Z ha llegado a otro nivel: cuesta descifrar los significados de algunas de las palabras que usan los nacidos entre mediados de la década de los 90 y el 2010. Ellos, que nacieron prácticamente con un teléfono móvil en las manos y con Internet a su alcance, son los pioneros de las redes sociales y de la jerga que allí se maneja: Tuenti, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok... Las conocen todas. Sin embargo, para el resto de generaciones, es complejo entenderles:

"Dios mío que cringe este NPC, no lo shippeo nada con nuestra bestie. Lit que le va a hacer ghosting a full. Ella tiene un hype que es too much y el no está nada en el mood". ¿Qué quiere decir esta frase? Pues que el chico que está con su amiga no le gusta, no hace buena pareja con ella y además, no está ni interesado en tener una relación.

El lenguaje evoluciona, y los jóvenes cada vez usan más palabras que para los de otras generaciones son totalmente incomprensibles. Algunas de las más utilizadas en las redes por los chicos y chicas de la generación Z:

NPC

"Non Playable Character", un personaje de videojuego que hace de extra, no está dentro de la trama de la historia. Se emplea para referirse a la gente sin personalidad, que resulta secundaria.

AESTHETIC

Estético, perfecto, que gusta.

BEEF

"Tirar beef", es decir, intercambiar insultos, críticas o provocaciones.

BUGUEARSE

Quedarse pillado, atontado.

CRINGE

Vergüenza ajena, desagrado, que genera rechazo: "Me da cringe su forma de hablar".

DELULU

Alguien que está delirando.

DEVORAR

Triunfar, hacer un buen trabajo.

EVENTO CANÓNICO

Suceso por el que todo el mundo pasa al menos una vez en la vida.

FIFE

Hombre que habla mucho de fútbol o deporte.

HYPE

Tener expectativas puestas en algo.

LIT

Literal.

POTAXIE

Una chica guay, que tiene gestos.

STALKEAR

Cotillear las redes de alguien.

SHIPPEAR

Emparejar a dos personas.

El diccionario de una generación muy dependiente de las nuevas tecnologías, en especial, del teléfono. Es una generación que sufre nomofobia, es decir, ansiedad por alejarse de su móvil, aunque sea por poco tiempo. También prestan menos atención a su alrededor y quieren obtener todo de manera inmediata, debido a la inmediatez de las redes sociales y de internet.

