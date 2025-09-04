El cambio climático multiplicó por 40 las probabilidades de sufrir incendios forestales en España y Portugal

El ser humano según los científicos ha provocado un cambio climático que podría haber estado detrás de la voracidad con la que avanzaban los incendios forestales en España y Portugal. El balance es trágico, ocho muertos, cuatro de ellos en España y cientos de miles de hectáreas quemadas, más de 350.000 solo en nuestro país.

El estudio impulsado por un grupo de científicos internacionales ha investigado la relación que existía entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como los vividos en las últimas semanas. Los científicos han comparado cómo eran este tipo de eventos climáticos antes de la época industrial del mundo y ahora, el calentamiento global desde entonces se calcula de 1,3Cº. Y según la investigación hay tres claves que explican lo sucedido.

Un escenario propenso

El aumento de la temperatura del planeta en 1,3ºC, agravó una condiciones extremas que afectaban a los incendios. Incendios forestales que calculan se van a producir con esta gravedad una vez cada 15 años. Se calcula que las condiciones meteorológicas eran un 30% más intensas.

Ola de calor

La ola de calor que coincidió con los incendios forestales es también origen del cambio climático según el estudio. De hecho los científicos consideran que la ola de calor que duró 10 días y dejó casi 1.200 muertos, es hoy 200 veces más probable que antes de la era industrial en el mundo. Se habla de un escenario muy propenso para el fuego con 3ºC de temperatura superior a otras olas de calor. La ola de calor se espera que se podría repetir al menos una vez cada 13 años. Y el informe concluye que si los humanos no estuvieran en la tierra la ola de calor solo se hubiera producido con esta intensidad una vez cada 2.500 años.

Del campo a la ciudad

Ahora hay más árboles, según el estudio se ha producido un aumento excesivo de los bosques en la península ibérica provocado por la falta de ciudadanos en el mundo rural. La población ha ido abandonando esas zonas rurales para mudarse a la ciudad de forma masiva dejando grandes espacios en el monte que se han ido ocupando con más y más vegetación. El escenario de éxodo rural habría provocado el aumento de combustible existente para arden en caso de incendio forestal.

