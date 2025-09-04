“La vida es maravillosa”: El Grupo CompostELA vuelve al Camino para gritar que la ELA existe

Este 4 de septiembre, el Grupo CompostELA ha comenzado una nueva edición de su peregrinación solidaria hacia Santiago de Compostela, con un objetivo que va mucho más allá del reto físico: visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), abrazar la vida, y demostrar que ni siquiera una enfermedad tan cruel puede frenar la voluntad de avanzar.

Y quien mejor nos lo resume, caminando junto al resto, es Antonio Seoane, aunque todos en el grupo lo conocen como Toby. Con voz pausada, pero cargada de emoción, nos habla mientras empuja una de las 13 sillas de ruedas que forman parte de esta edición del Camino. “Somos una agrupación de gente: voluntarios, familiares, cuidadores y afectados de ELA y de otras enfermedades o discapacidades. El motivo de realizar este Camino, en primer lugar, es por disfrutarlo… Ya no sólo nosotros, sino también los propios afectados, que tienen aquí una oportunidad maravillosa de tener contacto con la naturaleza y con un patrimonio histórico y cultural tan increíble como es el Camino de Santiago.”

En esta edición participan alrededor de 70 personas, entre ellas los 13 afectados, voluntarios, familiares y otros peregrinos con diversidad funcional. Caminan juntos como una gran familia, enfrentando retos logísticos, barreras físicas y un sinfín de emociones. Uno de los momentos más esperados llegará en Portomarín, este sábado, donde se celebrarán actos especiales que ya se han convertido en tradición para el grupo.

El recuerdo de un miembro

Pero este año hay algo distinto. Algo más íntimo y a la vez más poderoso: el recuerdo de Rosiña, miembro de honor recientemente fallecida por ELA. El día 8, en Palas de Rei, su localidad natal, se le rendirá un homenaje lleno de cariño y gratitud. Una manera de honrar a quienes ya no están, pero siguen empujando simbólicamente las sillas desde el corazón del grupo.

“¿Y por qué el Camino de Santiago?”, reflexiona Toby mientras mira el horizonte. “Porque la repercusión histórica, cultural, patrimonial y social que tiene nos permite darnos a conocer, dar luz y dar relevancia a esta patología tan cruel. Y aquí estamos, con un montón de gente… Este año, como te decía, 13 sillas de ruedas que estamos moviendo por todo el Camino.”

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo y la imprescindible colaboración de la Guardia Civil, a quienes cariñosamente llaman “nuestros caballeros templarios”. “Velan por nosotros como si fuésemos de su familia”, comenta entre sonrisas Mati Alvarín, una de las organizadoras, quien ha hecho del recuerdo de su amigo Germán Macía, guardia civil fallecido por ELA, una razón de vida.

Llegada prevista el 10 de septiembre

La llegada está prevista para el miércoles 10 de septiembre, al Obradoiro, donde esperan una gran acogida. “Queremos que haya miles de personas, no cientos”, dice Toby. “La gente que vea esa llegada no la va a olvidar nunca”.

El mensaje del Grupo CompostELA es claro: la ELA existe, y es urgente destinar recursos para la investigación, la atención y el acompañamiento. Pero también existe la alegría, la fuerza compartida, el empuje de quienes no se rinden.

“La vida es maravillosa”, repite Toby. “Así que hay que disfrutarla hasta el más mínimo segundo que tenemos”.

Y mientras sus pasos resuenan sobre la tierra ancestral del Camino, cada kilómetro recorrido por este grupo es un testimonio de coraje, un acto de amor, y un grito de esperanza que retumba hasta llegar a Santiago de Compostela.

