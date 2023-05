Detenido el diseñador Francis Montesinos por un supuesto delito de agresión sexual a un menor

Francis Montesinos ha sido detenido por la Guardia Civil este lunes por un supuesto delito de agresión sexual a un menor ocurrido el año pasado en la casa del modisto en Llíria, en Valencia, ubicada en la zona conocida como la Llometa de Llavata.

La presunta víctima del diseñador tenía 15 años cuando ocurrieron los hechos y es el joven magrebí que extorsionó y amenazó a Montesinos con la difusión de un vídeo íntimo. Tras varias horas retenido, finalmente ha sido puesto en libertad a la espera de que sea requerido por el juzgado que investiga el caso.

Desde la Comandancia Provincial de la Guardia Civil de Valencia han señalado que la investigación de lo sucedido se inició en 2022 por una denuncia del propio Montesinos por extorsión, contra la intimidad, revelación de secretos, allanamiento de morada, detención ilegal, robo con violencia y lesiones.

Extorsiones y amenazas por un vídeo

A finales del pasado año Montesinos confesó que estaba sufriendo extorsiones por unas imágenes que le comprometían. De hecho, el 8 de septiembre recibió la visita del joven magrebí, que le amenazó con un vídeo que él mismo había grabado.

En octubre fue víctima de un violento asalto en su casa de Llíria. Dos encapuchados irrumpieron en la vivienda de Montesinos, al que maniataron e inmovilizaron.

Tras el incidente Montesinos tuvo que ser atendido por los sanitarios al sufrir una crisis de ansiedad que agravó sus problemas cardíacos. "Estoy mal, ha sido todo muy duro... Después de aquello y ahora te lo vuelven a mezclar", dijo el modisto días después.

A partir de ahí, sufrió más asaltos. "Comí con un amigo. Cuando este se fue, me quedé durmiendo y vinieron. Yo estaba durmiendo, me tocan la pierna y me sobresalto. Me dicen: 'o pagas o la próxima será diferente'. Lo tenían todo controlado perfectamente", detalló.

Sobre el menor implicado en los hechos Montesinos comentó que él le había asegurado que era mayor de edad. "Tengo en el teléfono pantallazos donde él dice que tiene 18 años, pero no lo sé. Puse a disposición de la Guardia Civil todo lo que tenía, incluido el vídeo. Ahora es cosa de ellos. Otra vez he caído en la trampa", lamentó el modisto.