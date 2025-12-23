Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rituales con animales, drogas y miedo: así operaba la peligrosa secta desarticulada en Canarias

Desarticulan en Tenerife una peligrosa secta destructiva. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas que organizaban rituales con drogas y elementos peligrosos.

Gracia López
Publicado:

Sus víctimas eran personas que se encontraban en momentos de especial vulnerabilidad, con problemas personales. Los manipulaban haciéndoles creer que les importaban y los querían, les inculcaban miedo, en ocasiones de tipo espiritual. Así lograban captarles para más adelante sacarles todo el dinero que podían a través de la realización de rituales esotéricos. Les pedían una importante prestación económica para la supuesta obtención de beneficios personales o para evitar males de tipo espiritual o incluso enfermedades.

El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo destructivo.

Durante los rituales sacrificaban animales y consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud tales como el estramonio, el popper o la cocaína. El estramonio es una planta venenosa que clínicamente se usa como anestésico pero que está relacionada tradicionalmente con rituales de brujería o chamanismo.

Entre los objetos incautados en el lugar donde realizaban estos rituales, los agentes han encontrado desde ratas, cráneos de cabra, murciélagos y hasta un caracol gigante. Todos ellos elementos importados de manera ilegal de África y que suponían un elevado riesgo para la salud, aun estando muertos ya que podían transmitir algún tipo de enfermedad peligrosa.

Así han desarticulado la secta

La Policía Nacional ha logrado desarticular esta peligrosa secta destructiva que operaba principalmente en Tenerife, en el área de La Esperanza, aunque también tenían ramificaciones en Las Palmas de Gran Canaria. Han detenido a cinco personas, cuatro de ellas en Tenerife y una en Gran Canaria a los que se les acusa de participar de delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones contra la salud y falsedad documental. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial y se ha decretado prisión provisional para el líder de la secta destructiva y medidas cautelares para el resto de los arrestados.

Desde la Policía Nacional mantienen habilitado un correo electrónico a disposición de los ciudadanos para comunicar cualquier hecho relacionado con este tipo de de organizaciones dañinas que utilizan actividades aparentemente espirituales para coaccionar o engañar a sus seguidores con la finalidad de causarles un perjuicio económico.

