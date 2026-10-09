Un misterioso velero lleva 8 días encallado en la costa de Gáldar, Gran Canaria

Desde hace más de una semana, los vecinos del municipio de Gáldar, al norte de Gran Canaria, conviven con una imagen inquietante en su costa. Un barco velero que encalló el pasado jueves se sigue hundiendo día a día sin que nadie haga nada al respecto.

Desde el Ayuntamiento advierten de que la situación es grave, por un lado por los posibles riesgos para la seguridad marítima y de las personas, y por otro por las consecuencias medioambientales que podrían derivarse del hundimiento del barco. Por ello desde el consistorio han remitido un escrito a la Capitanía Marítima exigiendo que informe con urgencia de los motivos por los que no se ha llevado a cabo la retirada del velero, y piden información a cerca de las actuaciones realizadas hasta el momento o previstas para los próximos días. Además solicitan que se informe de las medidas exigidas tanto al armador, como al propietario o su aseguradora. Desde la Capitanía Marítima de Las Palmas han respondido que ya han identificado y requerido al titular para que proceda a su retirada en el plazo habilitado para ello.

La presencia del barco frente a la costa de Gáldar preocupa por los posibles vertidos de combustible y otros contaminantes que puedan provocar daño a la fauna y flora marina. Además, puede suponer un peligro para la navegación y las actividades pesqueras y de submarinismo en la zona.

El velero, de nombre Pepper Sauce y matrícula polaca, se encuentra varado en la en una zona muy próxima al litoral y al refugio pesquero de Sardina desde las 16:00 horas aproximadamente del jueves día 1 de octubre, sometido a los embistes del oleaje y sin que se haya llevado a cabo ninguna operación de remolque hasta la fecha. Si el velero continúa a merced de las olas y golpeando los restos del casco contra la costa, se seguirá llevando a cabo un progresivo deterioro de su estructura y esto aumentaría significativamente el riesgo de hundimiento en esta zona, que según el Ayuntamiento es “especialmente sensible por su proximidad a la costa y a las instalaciones y actividad del refugio pesquero”. Desde el Ayuntamiento solicitan que se “valore de manera inmediata la adopción de las medidas que procedan para evitar el hundimiento de la embarcación o, de no resultar técnicamente posible su recuperación, minimizar los riesgos para la navegación, la seguridad de las personas, el medio marino, la costa y el entorno del refugio pesquero de Sardina”.

Desde Buceo Norte, una escuela de buceo de la zona afectada también por esta situación, han advertido de que acercarse al pecio “entraña peligro, debido al estado en el que se encuentra la embarcación”.

Hoy, ocho días después de su misterioso encallamiento, todavía se aprecia como el mástil del Pepper Sauce continúa fuera del agua y la popa permanece visible durante la bajamar.