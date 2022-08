La desesperación de este pueblo cuyo centro de salud lleva dos años cerrado: "O te mueres o te curas solo"

Sin cita para el médico en más de un mes. Esto es lo que está pasando en los centros de salud de muchos lugares de España. Los pacientes se quejan de una situación que se ha visto agravada por culpa del verano, que ha dejado a los centros hospitalarios con todavía menos personal.

A la falta de personal sanitario se unen las vacaciones, por lo que muchos de los que se encontraban trabajando, se han ido por el verano y no están siendo sustituidos. El resultado es un panorama insostenible para muchas personas que no saben dónde acudir.

Dos años sin centro de salud

De hecho, hay lugares en los que los centros sanitarios llevan cerrados desde la pandemia, es decir, más de dos años. Es el caso del de la localidad de Mascarell, en Castellón, donde el consultorio se encuentra cerrado y con una nota en la que remitan a los pacientes a Nules, que es el pueblo más cercano.

En marzo de 2020 dejó de operar, y los vecinos se quejan de que, en el ambulatorio más cercano, hay un tiempo mínimo de espera de hasta un mes para poder acudir al médico. "Nos hace falta un médico, como siempre lo ha habido", manifiestan los habitantes del municipio.

El problema de fondo es que Sanidad afirma que el centro de salud no está preparado para hacer frente al Covid y que, por ello, debe permanecer cerrado y remitir a los vecinos a Nules. No obstante, los vecinos denuncian que el bus sólo llega allí entre semana. "Si tenemos una urgencia el fin de semana, ¿tenemos que ir a pie nosotros, si el autobús no está?", preguntan.

Falta de personal en los hospitales

Por otro lado, el Ayuntamiento achaca el problema a la falta de personal. "El centro de salud de Nules está dando servicio a uno o dos meses vista", señala Guillermo Latorre, concejal de Mascarell. "Si una persona tiene una cosa vamos, o te mueres o te curas sola", asevera una de las afectadas.

Lamentablemente, es algo que ocurre en muchos municipios del país, donde se viven situaciones muy similares. Los propios sanitarios reconocen esa falta de personal. "Donde tenía que haber 14 hay cuatro y donde tenía que haber siete hay dos", afirma Carmen Revenga, del sindicato médico 'Omega'.