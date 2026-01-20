Muere un maquinista al descarrilar un tren que deja al menos 15 heridos en Gelida, Barcelona

El descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida, Barcelona, ha provocado la muerte del maquinista y al menos 15 heridos. Lo ocurrido llega tras caer un muro de contención sobre el tren. Además, otro tren ha descarrilado entre las las estaciones de Maçanet Massanes y Tordera (Girona). Hasta el lugar del accidente se han desplazado una quincena de ambulancias y once dotaciones de los bomberos. Antena 3 Noticias ha podido confirmar la muerte del maquinista.

Se ha puesto en alerta el plan Ferrocat. El teléfono de emergencias 112 ha recibido 28 llamadas por este accidente. El segundo incidente ferroviario en Girona ha ocurrido por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal. Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera.

El alcalde de Gelida, Lluís Valls, ha explicado en una entrevista en '3CatInfo' que habría entre 4 y 6 heridos graves y uno más grave, mientras que el resto sería leve tras el accidente en Gelida. El centro de mandos está previsto en el campo de fútbol de Sant Sadurní d'Anoia, detalla el mismo medio. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado, está siguiendo "con atención" el accidente ferroviario que se ha producido en Gelida tras caer un muro de contención a la vía.

El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Cataluña, cuando un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía férrea, por donde en ese momento circulaba un tren de la línea 4 de Rodalies con pasaje. El choque ha provocado la muerte del maquinista.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, se trasladan hasta el lugar donde se ha producido el descarrilamiento en Gelida. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa ante su hospitalización, ha informado en 'X' que las dos conselleras han acudido al lugar "para seguir de primera mano la evolución de la situación y el despliegue de los servicios de emergencia sobre el terreno".

Ambos sucesos se producen tan solo dos días después del fatídico choque entre un Iryo y un Alvia tras el descarrilamiento del primero en el que han muerto al menos 42 personas.

