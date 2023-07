Denuncia la muerte de su marido por negligencia tras un implante de dientes

Una mujer ha denunciado que su marido de 53 años ha muerto por negligencia tras un implante de dientes en una clínica valenciana. La intervención le provocó una hemorragia muy fuerte. Su viuda denuncia que la ambulancia para trasladarle al hospital tardó demasiado. En la clínica aseguran que en 25.000 intervenciones nunca han tenido incidentes.

Sufrió una hemorragia

Liliana acompañó a su marido a la clínica dental. Aunque era una cirugía complicada, les tranquilizaron allí. Les dijeron: "Vas a salir muy bien, tranquilo. Esto no es nada. Estamos acostumbrados". Con anestesia local y sedación, le pusieron 10 implantes dentales. Al terminar la operación tenía muchos dolores y "estaba un poco mareado", según su mujer.

"No se aguantaba mucho de pie", revelaba Liliana. Empezó a sangrar por la boca y la nariz. A la mujer de Amadeo le dijeron que no se preocupara, pero la hemorragia no cesaba. "Mi marido empieza a decir que se ahoga", relataba la mujer. Le pusieron oxígeno e intentaron estabilizarle. Ella dijo de llamar a una ambulancia, pero de la clínica pidieron paciencia: "Tranquila, vamos a esperar unas horas que esto es normal".

Siete horas hasta que llegó la ambulancia

La mujer asegura que desde la clínica no llamaron a emergencias hasta siete horas después. Su marido ingresó directamente en la UCI del hospital. La abogada de la acusación ha explicado a Antena 3 Noticias que tuvo un "shock hipovolémico y con cinco infartos falleció". La víctima no tenía patologías previas.

Desde la acusación exclaman que "alguien tiene que pagar" por la muerte del hombre de 53 años tras la intervención y las horas de espera. Desde la clínica aseguran que cumplieron los protocolos y están a la espera de la investigación judicial.