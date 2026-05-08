Noticias de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

El hantavirus, intercambio de misiles entre Irán y EE.UU, y un incendio en México entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 8 de mayo de 2026.

Hantavirus

El crucero MV Hondius llegará el próximo domingo a Canarias, pero no atracará en el puerto sino que fondeará. Los extranjeros serán repatriados a sus países. De momento, Estados Unidos y Reino Unido han enviado dos aviones. Mientras tanto, la OMS ha confirmado 5 casos y tres sospechosos por el virus que, todo parece indicar, que se originó en un vertedero de Ushuaia, Argentina.

Por otro lado, buscan los 29 pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena.

Guerra Irán

En Oriente Medio se ha burlado el alto al fuego. Estados Unidos ha bombardeado centros de "mando y control" iraníes y estos han respondido lanzando misiles a Emiratos Árabes Unidos, que han denunciado la ofensiva de Teherán con misiles y drones.

Tantos unos como otros dan distintas versiones. Los iraníes dicen que los estadounidenses han atacado primero y Trump afirma que ha sido al revés y que esto no pone en peligro el alto el fuego.

Incendio México

En el centro comercial de la ciudad de Los Mochis en México se registró un incendio que ha acabado con la vida de al menos cinco personas y otras 46 han resultado heridas. Según testigos el fuego presuntamente inicio en un negocio de comida y se extendió rápidamente a otros negocios y tiendas.

En el lugar se encuentran los equipos de rescate e inspección, al igual que el vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano. Además se ha iniciado la investigación para determinar las causas del siniestro.

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