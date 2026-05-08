Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 8 de mayo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El hantavirus, intercambio de misiles entre Irán y EE.UU, y un incendio en México entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 8 de mayo de 2026.

Hantavirus

El crucero MV Hondius llegará el próximo domingo a Canarias, pero no atracará en el puerto sino que fondeará. Los extranjeros serán repatriados a sus países. De momento, Estados Unidos y Reino Unido han enviado dos aviones. Mientras tanto, la OMS ha confirmado 5 casos y tres sospechosos por el virus que, todo parece indicar, que se originó en un vertedero de Ushuaia, Argentina.

Por otro lado, buscan los 29 pasajeros que desembarcaron en la isla de Santa Elena.

Guerra Irán

En Oriente Medio se ha burlado el alto al fuego. Estados Unidos ha bombardeado centros de "mando y control" iraníes y estos han respondido lanzando misiles a Emiratos Árabes Unidos, que han denunciado la ofensiva de Teherán con misiles y drones.

Tantos unos como otros dan distintas versiones. Los iraníes dicen que los estadounidenses han atacado primero y Trump afirma que ha sido al revés y que esto no pone en peligro el alto el fuego.

Incendio México

En el centro comercial de la ciudad de Los Mochis en México se registró un incendio que ha acabado con la vida de al menos cinco personas y otras 46 han resultado heridas. Según testigos el fuego presuntamente inicio en un negocio de comida y se extendió rápidamente a otros negocios y tiendas.

En el lugar se encuentran los equipos de rescate e inspección, al igual que el vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano. Además se ha iniciado la investigación para determinar las causas del siniestro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Así será la visita del Papa León XIV a España: Del Bernabéu a Canarias pasando por la Sagrada Familia

Imagen del papa León XIV

Publicidad

Sociedad

Desinformación en tiempos de incertidumbre: no hay “resultados prometedores” de una vacuna de ARNm contra el hantavirus

Desinformación en tiempos de incertidumbre: no hay “resultados prometedores” de una vacuna de Pfizer contra el hantavirus

Camarote del barco

El día a día a bordo del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus: confinados en camarotes y acceso limitado a cubierta

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Noticias de hoy, viernes 8 de mayo de 2026

EEUU rompe el pacto nuclear con Irán
Efemérides

Efemérides de hoy 8 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 8 de mayo?

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Agresiones sexuales

Detienen en Cuenca a un fugitivo que cambió de género para intentar evitar a la justicia

Mossos d'Esquadra a puertas de un instituto
Cataluña

Las bandas juveniles reclutan a menores a las puertas de los institutos catalanes

Las bandas juveniles saben perfectamente dónde moverse y conocen el perfil más vulnerable a ser captado. Su escenario cada vez más frecuentado son las puertas de los institutos.

Pasajeros del Crucero de hantavirus
Pasajeros

Vídeo | Los pasajeros del crucero con hantavirus intentan transmitir calma: "Todos estamos bien"

Los viajeros del MV Hondius comparten vídeos desde el barco mientras continúa el operativo sanitario rumbo a Canarias.

Lugar donde se ha producido el atropello múltiple en Santander

Un conductor drogado atropella a tres mujeres junto al Ayuntamiento de Santander

Dinero

Devuelve los 400 euros que encontró en la calle a sus dueños y le acaban acusando de robo: "Esperaba agradecimientos"

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 7 de mayo de 2026

Publicidad