Efemérides de hoy 8 de mayo de 2026: ¿Qué pasó el 8 de mayo?

El 8 de mayo de 2018, Estados Unidos abandona el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo que el P5+1 firmó junto a Irán. El Estado persa se comprometió a cumplir unos marcos específicos en su desarrollo nuclear a cambio de que EE. UU. levantara las sanciones económicas que les habían impuesto.

El presidente Donald J. Trump salió ante los medios para explicar los motivos de la salida, argumentó que el régimen de los ayatolás estaba desarrollando en secreto armas nucleares. Según Trump, la inteligencia de Israel reveló unos documentos que confirmarían este hecho: “(…) el acuerdo de Irán, en esencia, es deficiente. Si no hacemos nada sabemos que ocurrirá en un corto periodo de tiempo (…) estarán cerca de adquirir el arma más peligrosa del planeta” sentenció.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de supervisar el desarrollo nuclear de Irán, publicó hasta diez informes en los que confirmaba que la administración persa estaba cumpliendo y respetando los marcos que el P5+1 les había impuesto. Tras el abandono del acuerdo y restablecer la penalización al mercado iraní, la República Islámica reanudó el enriquecimiento de uranio, sobrepasando el límite del 3,67% que el acuerdo le imponía.

Un 8 de mayo, pero de 1970, sale a la venta “Let it be” el decimotercer y último álbum de los Beatles. La publicación del disco puso fin a, posiblemente, la banda de música más influyente del último siglo.

Aunque el último en venderse, su producción y grabación fue anterior a “Abbey Road”, que salió el 26 de septiembre del 69. El cuarteto de Liverpool trataba de volver a sus raíces, llevaban desde 1966 sin tocar en directo causa de la complejidad de sus últimos temas.

En el intento por recuperar su esencia, la agrupación acabó por cortar los pocos lazos que aún les unían. La relación entre McCartney, Lennon, Harrison y Starr no se encontraba en su mejor momento, la presión de la fecha límite se encargó de quebrarla por completo.

Al final, los Beatles lograron cumplir el objetivo por el que grabaron el disco, actuar en directo; el 30 de enero de 1968 los Beatles tocaron encima de la azotea de los estudios Apple Corps, su último concierto juntos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 8 de mayo?

1939.- Se celebra el primer sorteo del cupón de la ONCE.

1945.- Segunda Guerra Mundial. Día de la Victoria en Europa: los Aliados celebran la rendición incondicional de Alemania. Rusia lo hace el 9 de mayo.

1971.- El boxeador Urtain es proclamado campeón de España de los pesos pesados.

1996.- La Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba la nueva Constitución, en la que quedan abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial.

2007.- Unionistas y nacionalistas juran sus cargos en el nuevo Gobierno autónomo de Irlanda del Norte, culminando el proceso de paz.

2013.- El Tribunal de Apelación de Milán confirma la sentencia a cuatro años de cárcel para Silvio Berlusconi, por fraude fiscal, en el ‘caso Mediaset’, reducida finalmente a uno en virtud de la Ley de Indultos.

2018.- El presidente estadounidense, Donald Trump, anuncia la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán de 2015 y la vuelta a las sanciones.

2022.- El español Carlos Alcaraz se proclama vencedor del Master de tenis de Madrid, dos semanas después de ganar el Miami Open.

2022.- 'Bongbong' Marcos, hijo del dictador Marcos, gana por aplastante mayoría las presidenciales en Filipinas.

2024.- La jugadora de Bádminton Carolina Marín, Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

2025.- El cardenal estadounidense Robert Francis Prevost es elegido Papa, en el segundo día del cónclave y se hará llamar León XIV.

¿Quién nació el 8 de mayo?

1828.- Jean Henri Dunant, suizo, fundador de la Cruz Roja Internacional y primer Premio Nobel de la Paz en 1901.

1884.- Harry S. Truman, expresidente de Estados Unidos.

1897.- José María Pemán, escritor y periodista español.

1906.- Roberto Rossellini, cineasta italiano.

1952.- Carme Ruscalleda, cocinera española.

1961.- Pedro Reyes, humorista español.

1970.- Luis Enrique Martínez, jugador y entrenador de fútbol, español.

¿Quién murió el 8 de mayo?

1873.- John Stuart Mill, filósofo y economista inglés.

1880.- Gustave Flaubert, novelista francés.

1982.- Gilles Villeneuve, piloto de Fórmula 1, canadiense.

1993.- Gabriel Pita da Veiga, marino y ex ministro español.

1994.- George Peppard, actor estadounidense.

1996.- Luis Miguel Dominguín, torero español.

2014.- Yago Lamela, atleta español.

¿Qué se celebra el 8 de mayo?

Hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario.

Horóscopo del 8 de mayo

Los nacidos el 8 de mayo pertenecen al signo del zodiaco Tauro.

Santoral del 8 de mayo

Hoy, 8 de mayo, se celebra Nuestra Señora de Luján.