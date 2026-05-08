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Desinformación en tiempos de incertidumbre: no hay “resultados prometedores” de una vacuna de Pfizer contra el hantavirus

En contextos de incertidumbre, la desinformación encuentra el terreno perfecto para propagarse. Teorías de la conspiración, titulares manipulados y contenidos falsos se viralizan con rapidez, generando confusión y alarma social.

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Desinformación en tiempos de incertidumbre: no hay “resultados prometedores” de una vacuna de ARNm contra el hantavirusVerifica A3N

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En los últimos días han comenzado a circular los llamados ‘hantabulos’: informaciones engañosas relacionadas con el hantavirus que están ganando visibilidad en redes sociales.

Uno de los ejemplos más difundidos es el siguiente titular: “Pfizer presenta resultados prometedores de su nueva vacuna ARNm contra el hantavirus”. Sin embargo, se trata de una publicación manipulada.

Este supuesto artículo, con fecha de publicación del 2 de mayo que está circulando en redes sociales, está firmado por 'Paco Merlo', una fuente más que sospechosa. Se trata de una publicación manipulada. En realidad, el titular original sí existe, pero hace referencia a una vacuna contra la gripe publicada el 19 de noviembre de 2025. El contenido ha sido alterado sustituyendo “gripe” por “hantavirus” y atribuyéndolo a un autor ficticio.

Además, no hay evidencia de que Pfizer esté desarrollando actualmente una vacuna contra el hantavirus. Según la información disponible en la propia web de la farmacéutica, a fecha de 8 de mayo no figura ningún proyecto en desarrollo relacionado con este virus.

Conviene recordar, además, que el hantavirus no es un patógeno nuevo: fue identificado en la década de 1950. Aún así, su nombre está siendo utilizado en narrativas conspirativas que circulan en redes sociales. Algunos mensajes sostienen, sin pruebas, que se trata de “un experimento encubierto” para medir la aceptación social de posibles restricciones, una estrategia habitual en contenidos diseñados para generar alarma.

La amenaza del hantavirus en 3x3

Las claves para entender el contexto de lo que está pasando las puedes encontrar en '3x3', el primer podcast de Antena 3 Noticias ya disponible en sus redes sociales.

Información contrastada, minuto a minuto

Sigue en directo la última hora del hantavirus en antena3noticias.com, con información actualizada al minuto, recomendaciones de expertos y todas las claves de la evolución del brote.

"Resultados prometedores" de la nueva vacuna contra el hantavirus
"Resultados prometedores" de la nueva vacuna contra el hantavirus | Redes Sociales

"Resultados prometedores" de la nueva vacuna contra el hantavirus

de 'Paco Merlo'

El titular sobre una supuesta vacuna de Pfizer contra el hantavirus es una manipulación: procede de una noticia real sobre la gripe que ha sido alterada. Además, no hay evidencia de que la farmacéutica esté desarrollando actualmente una vacuna contra este virus.

Falso

No hay evidencia de que Pfizer esté desarrollando actualmente una vacuna contra el hantavirus. Según la información disponible en la propia web de la farmacéutica, a fecha de 5 de mayo no figura ningún proyecto en desarrollo relacionado con este virus.

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