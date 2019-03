Declaración del doctor del Madrid Arena en los juzgados

Simon Viñals 77 años médico encargado de los servicios sanitarios del pabellón Madrid Arena en la fiesta de Halloween en la que murieron cinco jóvenes. En su declaración ante el juez, aseguran los abogados de las víctimas, ha incurrido en varias contradicciones. Por ejemplo, en la comisión de investigación del Ayuntamiento declaró tener todo el material necesario para realizar una reanimación cardiorespiratoria. Sin embargo, hoy los letrados han visto en las imágenes que un médico de una ambulancia fue el encargado de llevar el desfribilador, 13 minutos después de que llegara la primera víctima al botiquín.

El doctor Viñals aseguró que aquella noche ejercieron tanto él como su hijo, Carlos, cuya declaración se ha aplazado y dos enfermeros, hoy ha dicho que no eran dos, sino uno y sólo auxiliar.Simón Viñals ha reconocido también, que el lugar no tenía asepsia, ni camillas, ni separadores y que no era una enfermería.

Los letrados ven en la actuación de Viñals algo más que una simple negligencia y piden que se le acuse de un delito de omisión del deber de socorro.