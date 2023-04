¿Cuándo retirar las mascarillas en hospitales? Esto es lo que recomiendan los expertos

De camino al médico no la llevamos puesta. Pero cuando cruzamos la puerta y entramos en un hospital o centro sanitario su uso es obligatorio. Algo de lo que algunos pacientes empiezan a pensar que ya no tiene mucho sentido. El debate está servido en la calle. Seguir llevando la mascarilla o no. Ocho sociedades médicas internacionales lo ponen también sobre la mesa, incluido nuestro país.

La Sociedad Española de Inmunología pide su retirada definitiva. Creen que ya ha llegado el momento de dar ese paso. "Hemos estado con mascarillas cuando ha habido mucha circulación de virus, y ahora que ya ha dejado de circular, creo que podría plantearse la retirada de las mascarillas".

Podemos volver atrás

En una entrevista para Antena 3 Noticias su presidente, Marcos López Hoyos, nos recuerda que ahora debemos tener en cuenta que contamos con la inmunidad de las vacunas y con medicamentos que al principio de la pandemia no teníamos para protegernos contra el virus. Aun así insiste en que debemos seguir "siendo conscientes de que en un momento dado se puede volver atrás, en un momento de un rebrote importante. Y sabiendo que hay otras medidas que podemos utilizar como la vigilancia de la calidad del aire en los centros sanitarios"

Un virus respiratorio más

Desde la Sociedad Española de Inmunología consideran que la COVID-19 debería manejarse ya como el resto de virus respiratorios "porque la situación sanitaria ya no es de tanta emergencia". Piden que en estos centros volvamos a lo de antes de la pandemia, manteniéndolas solo en situaciones muy concretas.

"Todas las personas cuando entran en una UCI se ponen mascarilla, o cuando entran en una unidad de prematuros, o cuando están en un quirófano, o en un área quirúrgica", nos detalla el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu. Unos protocolos que ya existían antes de la llegada del coronavirus y que ahora creen que no es necesario en todos los rincones. "Cada hospital debe adaptar su uso de la mascarilla, no que haya una regla general".

Convendría ser cautos

De momento habrá que esperar para ver si le decimos adiós a la última medida que todavía nos queda de la pandemia. Porque no todos los expertos son partidarios de la retirada de la mascarilla. Para Amós García, epidemiólogo y miembro del Grupo Permanente para Europa de la Organización Mundial de la Salud, "convendría ser cautos y esperar a que la OMS dictamine al respecto".

Y él recomienda seguir con ella en estos espacios, sobre todo para "determinados perfiles de personas a los que el uso de las mascarillas les va a seguir brindando protección frente a la COVID-19 y frente a otras patologías", como a las personas de edad avanzada o a los más vulnerables.