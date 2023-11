La Cruz Roja cambió la vida de Ginés, el hombre que no tenía nada: "Me acogen como una familia"

José Ginés Cervantes es el protagonista de toda una historia de superación. Ha pasado varias veces por la cárcel y ha malvivido en la calle, pero ahora trabaja como voluntario en la Cruz Roja de su pueblo, en Sant Joan, en Alicante.

Una trabajadora del centro le animó hace tres años a pedir ayuda. Con perseverencia, Ginés consiguió el Ingreso Mínimo Vital, alquilar una habitación y ahora ayuda a personas mayores y sin hogar y en el reparto de alimentos.

"Aquí me han acogido como en una familia, lo que no ha hecho mi familia lo han hecho ellos", explica Ginés a Antena 3 Noticias. La pandemia de coronavirus cambió su vida: tras 7 meses ingresado por problemas de salud, al salir ya no podía recoger comida de los supermercados ni asearse en fuentes públicas.

Fue en ese momento cuando la Cruz Roja entró en juego. Helena López Miralles, directora técnica de la sede de Sant Joan, le acompañó en el proceso de buscar ayudas. Ahora, Ginés es un voluntario más que colabora ayudando a personas sin hogar, repartiendo alimentos y acompañando a personas mayores.