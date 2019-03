La crisis económica incrementa los casos de alcoholismo

Sólo en este hospital madrileño se atienden anualmente 2.500 consultas relacionadas con el abuso del alcohol. Son cifras alarmantes, que han crecido a medida que la situación económica se iba agravando.

El doctor Jerónimo Sáiz, director de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal: "Hay personas a las que de repente les cambia la vida de una forma muy dramática y que como un recurso, o una 'solución', recurren a consumir alcohol de una forma abusiva".

Aunque los hombres se enganchan más al alcohol, desde hace años crece el número de mujeres que como María han conocido el infierno de esta adicción. "Yo bebía desde por la mañana hasta la noche, era patético, no me quería... Y se lo prometí a mis hijos, una y otra vez, todas las noches cuando me veían tambalear, balbucear o caerme en el pasillo, que era la última vez".

Ellas beben de otra forma: "El patrón es un poco diferente, con más frecuencia la mujer bebe a solas, bebe a escondidas, bebe en casa. En el varón el consumo es más social, en otras circunstancias". Beber a escondidas o perder el control sobre lo que se quiere beber son señales suficientes para solicitar ayuda a un especialista.