Controlado el perímetro del incendio en Barjas, León

Según han informado fuentes de la Administración regional, se ha conseguido controlar los frentes del incendio, por lo que se espera que las llamas ya no avancen más. Las labores ahora se centran ya en la extinción definitiva y se calcula que la superficie quemada ronda las 1.125 hectáreas.



A primera hora de la mañana de este domingo, se mantenía el nivel 2 de alerta por Infocal, pero a mediodía se decidió reducir la peligrosidad a nivel 1 y, según el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, no se descarta ya rebajarlo a nivel cero.



A las 13.15 horas de este domingo, los servicios de extinción seguían alerta en el lugar para tratar de seguir de cerca "dos puntos calientes sin llamas", en donde aún se puede ver humo y es necesario controlar de cerca para evitar que se reproduzca de nuevo. Con todo, los técnicos esperan dar por extinguido este domingo el incendio.



"El fuego está controlado, pero eso no quiere decir que a esta hora de la tarde (13.15 horas) esté extinguido", recalcó Fernández. Las tareas de perimetración del monte seguirán hoy durante todo el día por los montes próximos a Arnadelo, en el municipio leonés de Oencia, y en las cercanías del pueblo de Mosteirós, en el municipio de Barjas.



Según las mismas fuentes, ya se han retirado de la zona tanto los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) como los medios aéreos. Así, actualmente trabajan sobre el terreno tres cuadrillas de tierra y una autobomba.



Aunque se barajaron más de 1.400 hectáreas quemadas, ahora las estimaciones de la Junta las reducen a las 1.125, a falta de una perimetración exacta que darán a conocer cuando se de por extinguido el incendio.



Las llamas comenzaron en la tarde del pasado domingo en las cercanías del pueblo berciano de Mosteirós, en el Ayuntamiento de Barjas (León), y el incendio ha arrasado ya más de 1.200 hectáreas de monte bajo, matas de roble y pinos jóvenes. No obstante, a mediados de la pasada semana ya se dio por controlado el fuego, que volvió a reactivarse.



Por otra parte, la prensa leonesa ha informado que el hombre detenido como presunto autor del incendio, M.L.S, quedó en libertad con cargos. Se da la circunstancia de que el detenido es el presidente de la Junta Vecinal de Mosteirós, en representación del PSOE.