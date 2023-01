El dueño de un restaurante de Murcia incluye las siglas de Vox en el uniforme de sus empleados

Es de oro macizo, tiene un mensaje y vale 4.000 euros. No es una adivinanza -ni mucho menos- es uno de los objetos más importantes para este hostelero murciano. Se trata de un collar con el logo de VOX: "Tuve que pedir que me lo hicieran personalmente, no es algo que encuentres en cualquier parte" añade David Gomariz, propietario del restaurante El Romeral en Molina de Segura. Le ha costado su peso en oro: "Me gasté 4.000 euros, contando la cadena".

Pero más allá de su precio, lo que le importa a Gomariz es su significado: "Me gusta mucho el partido desde que nació, su ideas, lo que dice". Tanto es así, que esas tres letras también han aterrizado en el uniforme de sus cinco empleados. Letra a letra, en el hombro izquierdo un polo oscuro destaca en blanco el mismo mensaje: "VOX".

Preguntado por los motivos de la decisión, Gomariz interrumpe la pregunta: "También he hecho calendarios para los clientes con la fotografía de Franco, el escudo del águila y un mensaje que dice: Orgullosos de nuestra historia y de las personas que hicieron una España grande y libre". Ha hecho más de 150 copias que ha repartido entre sus clientes, aunque, casi como un murmullo, confiesa que "la mayoría se lo he dado a familiares" al mismo tiempo que hace gala de su obsequio: "Algunos se lo llevan doble".

Pero más allá de lo material, Gomariz insiste en su significado: "Para mí Franco es todo, mi padre me hablaba muy bien de él". Este hostelero ha dado un giro de 180 grados a su negocio, cambiando uniformes y tiñendo de verde bolígrafos. Pero, ¿qué piensan sus clientes?. Este hostelero murciano, insiste -sin dar más detalle- en que la mayoría están encantados: "Yo tengo mis clientes de siempre, la mayoría me felicita y les gusta" ¿A todos? ¿Nunca ha tenido ningún problema? "Nunca".

El Ayuntamiento le impide que lo lleven en la cantina municipal

Lo cierto es que sí. En sus manos también está la cantina del polideportivo municipal, donde Gomariz ha ofrecido a sus empleados el mismo uniforme. Una decisión que no ha tardado en tener sus consecuencias. Nos explica que el consistorio ha tenido que tomar cartas en el asunto: "Me han dicho que lo quite y eso he hecho" añade con la voz entrecortada. "Lo he respetado, yo no quiero problemas". Por eso, antes de que pueda tenerlos, nos explica que le ha pedido a sus trabajadores que se tapen con un esparadrapo el bordado de la camiseta: "Uno de ellos ha tenido que venir su padre corriendo a traerle una chaqueta".

El consistorio advierte: "La cantina es de titularidad municipal. El jefe de servicio de la Concejalía de Deportes habló con él, no pueden llevar ese uniforme y el calendario tampoco puede estar. En el contrato de arrendamiento del local se especifica. Se ha avisado y lo han quitado, solo ha ocurrido un día". Añaden fuentes municipales. En todo caso, Gomariz ha mantenido la decisión en su otro restaurante, de titularidad privada: "Ahí yo puedo poner lo que de la gana". Rotundo, como si sentenciara "Mi bar, mis normas".