Condenan al Servicio Canario de Salud por una negligencia que provocó la amputación de las 2 piernas a una menor de 2 años

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud por no aplicar el tratamiento necesario a una niña de dos años, con la terrible consecuencia de que a la pequeña le tuvieran que amputar las dos piernas.

La niña ingresó en urgencias en marzo de 2022 por una complicación de una infección, y tan solo un mes después se procedió a la amputación de ambos miembros por necrosis. La menor tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Madrid donde se procedió a la intervención de tobillos hacia abajo, quedando sin pies.

Y lo peor es que probablemente se pudo haber evitado si se le hubiera aplicado en los primeros días un tratamiento antibiótico que es eficaz en un 50% de los casos según el Consejo Consultivo de Canarias, que confirmó que se incurrió en "una pérdida de oportunidad", tras lo cual el Servicio Canario de Salud aceptó pagar una indemnización de 273.157 euros pese a no estar de acuerdo con la condena inicial y proponer la cifra de 151.233 euros.

El texto judicial señala que el Consejo Consultivo consideró que dados los síntomas, y los antecedentes de la menor, se la debería haber sometido a diversas pruebas y se echa en falta que no se le pautaran antibióticos. Esta habría sido la causa de que poco después tuviera un fallo multiorgánico, por lo que se "podía haber actuado con mayor precaución". Y lamentan que en los primeros días no se anotaran en su historia clínica diversos aspectos "fundamentales" como la "saturación de oxígeno, la temperatura o la frecuencia cardiaca".

Los denunciantes solicitaron una cifra de indemnización mucho mayor, concretamente de 546.314 euros. Algo que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias con el voto particular de un magistrado que sí defendía que se les concediera esta cantidad. Dicho juez incidió en que el origen de lo ocurrido es "la desatención padecida en el Centro de Salud" donde no fue atendida por un pediatra y recuerda que a partir de ahora la niña deberá someterse a cirugías cada 12 o 15 meses para adaptar sus prótesis.

En enero de 2024 el Juzgado estimó de forma parcial el recurso de los padres y el pago de la mencionada cantidad además del coste de los daños y perjuicios de las futuras intervenciones a las que deberá someterse la pequeña para adaptar sus prótesis con los años al crecimiento, y las posibles complicaciones que surjan en dichos procesos.

Los padres de la niña presentaron dos informes periciales que cifran el éxito del tratamiento en casi un 99% cuando se aplica para tratar ese tipo de infección bacteriana "de forma inequívoca y con seguridad". El TSJC añade que "posiblemente, de haberse pautado antibióticos a la menor el tercer y cuarto día la evolución hubiera sido favorable ”sin que tuviera las fatales consecuencias que sufrió".

Además de la indemnización el juez cree "inexcusable" que la administración abra un expediente a los empleados implicados "para ventilar si han incurrido en dolo, culpa o negligencia grave y entonces habrán de responder dichos empleados del pago y no las arcas públicas".

