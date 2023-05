Una comuna hippie se instala en una zona protegida de la Sierra gaditana

Alrededor de 50 personas, todas ellas miembros de una comunidad hippie, llevan desde el pasado sábado acampados en el paraje Fuente de Las Nueve Pilas de la Sierra de Cádiz, un lugar retirado entre Beneaocaz y Ubrique y al que se accede a pie. Se trata de extranjeros que se mueven guiados por el ciclo lunar. En principio se marcharían dentro de 28 días, pero el problema es que se han instalado en una zona protegida en la que está prohibido hacer este tipo de asentamientos ilegales.

Desde hace unos días, esta comuna hippie se dedica a cantar consignas en corros cogidos de las manos. Además, en el suelo tienen colocadas piedras en círculo que saltan de un lado a otro. Nos cuentan que es mentira que vayan desnudos y que solo quieren aislarse de la tecnología y vivir libremente.

"Son muy educados"

Los vecinos de la zona con los que hemos podido hablar señalan que no están dando problemas porque "son muy educados". Ahora bien, lo que no les parece bien es que estén en una zona donde no se permite hacer acampadas.

El Ayuntamiento de Beneacocaz niega que se les concediera el permiso a este colectivo para poder establecerse durante unos días. Su alcaldesa, Olivia Benegas, dio el aviso a la Guardia Civil el mismo día que se conoció que se habían instalado y que estaban haciendo fuego y vertiendo basura. Por estos hechos hemos sabido que se han interpuesto varias sanciones.

Los agentes han intentado hablar con ellos para que dejen voluntariamente el lugar, pero no lo han conseguido. De ahí que se hayan cerrado los accesos a la zona para que no lleguen más personas al lugar. Además, les están desmontando las estructuras que han colocado y apagando el fuego con el objetivo de hacer más incómoda la estancia para que desalojen cuanto antes el paraje.

Mientras se resuelve la situación, Olivia Benegas ha transmitido a sus vecinos un mensaje de tranquilidad. De momento, este colectivo hippie continúa su convivencia en un entorno prohibido bajo el lema amor, paz y armonía.