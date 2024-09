El 'colegio de los horrores': con casco de obra para ir al colegio y plagas de cucarachas y arañas

Las familias de los estudiantes lo catalogan como 'La casa de los horrores'. Pero nada lejos se queda este calificativo, porque el Colegio Público Altamar de Vigo se ha convertido en una pesadilla para muchos. Los niños y niñas que allí estudian se rodean de una situación de insalubridad e inseguridad.

Nuevos compañeros: insectos y roedores

Este curso los alumnos y las alumnas conviven con unos nuevos compañeros: los insectos.Una plaga de cucarachas, arañas y diferentes roedores se han colado dentro de la escuela. Y dentro de las aulas, estudiantes y docentes tienen que sentarse y estar en lugares donde predominan los hongos, el moho y las humedades.

Además, denuncian la situación de inseguridad dentro del centro, pues las paredes están descorchadas y con grietas, las escaleras están oxidadas, baños inundados y en los días de lluvia las clases se inundan. "Se cayó una persiana hace tiempo. Se van a caer todas. Esto es un foco de hongos", asegura un trabajador del centro escolar.

No solo eso, si no que la rampa de acceso está inaccesible. Los adoquines están levantados, lo que hace imposible la utilización de este medio para aquella persona que lo precise. "Muchas mamas tienen carritos y no pueden utilizar la rampa de acceso", añade con resignación Rebeca, presidenta del AMPA.

Cascos de obras como uniforme

El vestuario para ir a clase también se ha visto modificado con una prenda muy poco inusual. Le han tenido que añadir un complemento: un casco de obra. La inseguridad de la escuela y de los padres ha hecho que obliguen a los niños y niñas a llevar este gorro.

"Tengo dos hijos en el centro y tengo miedo que en cualquier momento me llamen de que ha habido un desprendimiento, que ha caído un techo...", afirma una madre. Es así que todos los alumnos se visten con este complemento de color amarillo, para evitar poner en riesgo a sus hijos e hijas.

Además, les falta personal. Es el único colegio de Vigo con falta de la figura del conserje. Una figura importante durante un curso escolar.

Piden soluciones

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) piden a la Xunta de Galicia y al Concello que solucionen este hecho cuanto antes. "Que venga la Xunta y el Concello a reparar lo que tenga que reparar", pide una madre. Aseguran que entre ambas instituciones se pasas las responsabilidades sin ofrecer solución.

