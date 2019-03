La cleptomanía, un trastorno incontrolable y difícil de diagnosticar

Sufren una arrebato que no pueden controlar y roban objetos que no necesitan. Los cleptómanos padecen un trastorno que afecta en su mayoría a mujeres adultas. Casi siempre oculta otros problemas psicológicos y por eso es difícil de diagnosticar.

"Aunque produce un placer inmediato salir de la tienda con el objeto, ese placer es totalmente efímero. El objeto después no sé ni donde lo guardo en casa. No me sirve para nada", aseguran los médicos.

La mayoría no son conscientes de su problema y roban cada vez que sienten el impulso de hacerlo y sin preocuparse de ser descubiertos: "Hay un porcentaje de ellos que lo hacen delante de la cámara porque lo que busco no es robar sino ser sancionado por el robo. Y esto se debe a un sentimiento de culpa tremendo".

Suelen ser mujeres adultas y en buena posición económica y social. Fue el caso de la actriz Winona Ryder, cazada en un robo y obligada a pagar una multa de 10.000 dólares, 3 años de libertad vigilada y un desprestigio a nivel internacional.

Muy pocos cleptomanos solicitan ayuda, suelen acudir a terapia por otros motivos. En nuestro país se producen cada año casi 130.000 hurtos. Según datos de la policía, sólo un 5% pueden relacionarse con la cleptomanía.