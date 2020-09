10 claves para adelgazar la cara y eliminar la papada

Últimamente estás viendo cómo tu rostro está ensanchando y no te parece nada estético. También estás observando cómo tienes excesiva papada y estás empezando a coger complejo (cosa que no deberías)… Pero, no te preocupes porque estos problemillas tienen solución. Para adelgazar la cara y eliminar la papada existe la gimnasia facial, es decir, ciertos ejercicios que pueden ayudarte a tener un rostro más fino.

Si no quieres cirugías, ni dietas para acabar con esa grasa del rostro que no acaba de convencerte, ¡prueba estos ejercicios faciales! Son muy fáciles de hacer y solo necesitas unos minutos al día para ponerte con ellos. Asimismo, te damos algunos consejos para adelgazar la cara y verte mucho mejor físicamente.

5 ejercicios para adelgazar la cara y eliminar la papada

Estos ejercicios faciales son muy sencillos de realizar. Solo necesitas practicarlos una vez al día, ¡dedícales 5 minutos, al menos! Comprobarás los resultados en menos tiempo del que imaginas, ¿quieres verlo? ¡Apunta!

Repite en voz alta todas las vocales. Para que el ejercicio funcione, tienes que exagerar la gesticulación y sostener el movimiento 30 segundos por letra, aproximadamente. “Aaaaaaaa”, “eeeeeee”, “iiiiiiiiiiii”, “oooooooo” “uuuuuuuuu”.

Infla las mejillas como si estuvieras echando aire a un globo y sostén el aire. Intenta hacerlo unos 30 segundos. ¡Ya verás cómo notas los resultados!

Inclina tu cabeza hacia atrás hasta donde puedas. Después quédate en esa posición durante 10 o 15 segundos. Fácil, ¿no? Si puedes hacerlo con la boca cerrada, notarás cómo se te estira toda la zona del cuello. Cuanto más aprietes los labios, más se estirará. Repite este movimiento 10 veces seguidas.

Tensa los músculos del cuello. Este ejercicio está muy relacionado con el anterior y es ideal para eliminar la papada. Solo tienes que cerrar la boca, apretar los dientes y tensar todos los músculos del cuello. Repite el movimiento al menos 10 veces.

Masajea tus mejillas dando suaves pellizcos a toda la línea de la mandíbula, desde el mentón hacia las orejas, y tira un poco hacia atrás. Procura hacer 10 series de 3 repeticiones.

5 consejos para que tu rostro tenga más firmeza y estética

Además de practicar los anteriores ejercicios diariamente o, al menos, una vez cada dos días, a continuación te ofrecemos tips para adelgazar la cara. ¡Con todo esto, conseguirás un rostro más que envidiable!

Bebe mucha agua, al menos 2’5 litros diarios. Es evidente que el agua te aporta muchos beneficios y entre ellos se encuentra el hidratar y tonificar el rostro. Es básica en cualquier dieta de adelgazamiento.

Intenta evitar el alcohol. ¿Eres consciente de que las bebidas alcohólicas ocasionan inflamación en la cara debido al alto contenido en calorías y retención de líquidos? Te aconsejamos no abusar de su consumo. Aunque una cerveza o una copa de vino a la semana no hace daño a nadie.

Incluye en tu dieta alimentos ricos en fibra. Frutas como la manzana, la naranja, las fresas, etc. Y verduras como el tomate, la zanahoria, el brócoli, etc. Los cereales como la avena o el trigo también son muy positivos para eliminar la grasa acumulada en el mentón y las mejillas. La alimentación saludable es de vital importancia si quieres adelgazar la cara y eliminar la papada.

La crema es básica en tu rostro y más si vas a perder grasa. De esta manera, evitarás la flacidez y tu rostro estará más firme. Ya sabes que no hay cremas milagrosas, pero cualquier crema reafirmante será positiva para librarte de las “pieles colgantes”. Intenta aplicarla dos veces al día, por la mañana y por la noche.

Hasta ver estos resultados, siempre puedes disimular tu cara si es muy redonda. ¡Los trucos de maquillaje y peinado siempre funcionan! Por ejemplo, no sobrecargues tu rostro de colorete e intenta tener la melena suelta y no muy pegada a la cara. ¡Funciona de veras!