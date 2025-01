El centro de Tailandia donde murió una turista española atacada por un elefante no tenía licencia

El ataque ocurrió cuando Blanca Ojanguren, estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra, intentaba bañarse con un elefante en el centro turístico Koh Yao Elephant Care, en la isla Koh Yao. Aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido confirmada, las investigaciones iniciales apuntan a que Ojanguren falleció después de ser golpeada por la trompa del elefante y caer al suelo.

Una fuente del Departamento de Ganadería de Tailandia ha confirmado que el centro "no está registrado en el departamento de Ganadería". Este departamento supervisa a los 245 centros del país que albergan 5.359 elefantes domesticados, lo que significa que el Koh Yao Elephant Care operaba sin licencia, suponiendo una violación de la normativa tailandesa.

Cargos contra el cuidador

La policía ha presentado cargos contra el cuidador de la elefanta, aunque este no está en prisión, ya que no se le considera con riesgo de fuga. La investigación continúa, y los padres y el novio de Blanca, que la acompañaba en el momento del ataque, han declarado ante las autoridades, acusando al cuidador de negligencia. Si se le declara culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel y una multa de 200.000 baht (aproximadamente 5.570 euros).

Posible negligencia

Una de las hipótesis que la cadena Thai PBS ha barajado sobre el incidente es que el cuidador no estaba adecuadamente preparado ni equipado, ya que no disponía de herramientas como cuchillos o ganchos para manejar al animal en situaciones de riesgo. Aunque esta teoría no ha sido confirmada por la policía, resalta la falta de medidas de seguridad en el centro.

La víctima y su familia

Blanca Ojanguren, de 22 años, era originaria de Valladolid e hija de una familia de militares. Su padre, Paulino Ojanguren, fue teniente coronel de Caballería y ahora está retirado, siendo actualmente el director gerente del Jockey Club Español. Su madre, María Ojanguren, es teniente coronel de Sanidad. La familia de Blanca estuvo destinada en Valladolid, aunque luego se trasladaron a Madrid, y Javier, su hermano, es conocido como guitarrista del grupo de pop Besmaya.

La industria del elefante en Tailandia

Antiguamente, los elefantes eran utilizados en la industria maderera, pero la tala se prohibió en 1989, lo que llevó a muchos elefantes a ser exhibidos en las calles para pedir limosna, una práctica que ya no se observa en el país. A medida que la industria maderera se detuvo, los elefantes fueron redirigidos hacia espectáculos turísticos y actividades interactivas con los visitantes, como los baños o los paseos en elefante.

Lavar elefantes o bañarse con ellos es una actividad popular en algunos centros turísticos de Tailandia, que permiten a los turistas interactuar con estos animales de gran tamaño. Además, los elefantes participan en espectáculos y actividades diseñadas para el entretenimiento de los visitantes. Aunque estos centros ofrecen una experiencia única para los turistas, también representan un riesgo tanto para los animales como para los humanos si no se lleva a cabo el control necesario.

Según el Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, más de 4.000 elefantes salvajes viven en santuarios, parques nacionales y reservas naturales, y se han registrado 240 muertes causadas por ataques de elefantes salvajes en los últimos 12 años, incluidas 39 muertes en 2024. Aunque la población de elefantes salvajes está en aumento, sigue siendo pequeña en comparación con los 300.000 elefantes que habitaban Tailandia hace más de un siglo. Los elefantes domesticados, en su mayoría empleados en espectáculos turísticos, siguen siendo una parte importante de la industria del turismo en Tailandia.

