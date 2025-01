La familia de Ángela, la joven española accidentada en Tailandia, informa de una mejoría: "Ya es capaz de abrir un ojo"

Ángela Agudo, la joven valenciana que sufrió un grave accidente de moto en Tailandia mientras estaba de vacaciones, ha mostrado una ligera mejoría en su estado de salud, según han informado sus familiares a través de la cuenta de Instagram 'Todos somos Ángela', cuenta creada por parte de sus seres queridos para actualizar su evolución. "Ya es capaz de abrir uno de sus ojos", ha expresado. "Ver ese verde reflejado en su pupila es un rayito de luz que nos ayuda a sentirla más cerca. Aunque es duro, muy duro".

No obstante, a pesar del avance en el estado de Ángela, han informado que la joven de 24 años sigue en estado crítico: "Continúa en un estado de no conciencia, por lo que es importante la terapia y estimulación desde una perspectiva integral. Que su cabecita empiece a cumplir órdenes sencillas y podamos encontrar la manera de comunicarnos, aunque todavía no pueda ser con palabras, es uno de nuestros objetivos".

A pesar de la lentitud del progreso, sus familiares han destacado que la tendencia es ascendente. "El ritmo de Ángela de momento es lento, pero en sentido positivo", han informado. Además, han agradecido el apoyo recibido de miles de personas que han seguido de cerca su historia: "Seguid mandando calor y fuerza para nuestra pequeña. Del creer al crear solo hay una letra de distancia. Deseo que estéis esperando a Ángela con los brazos abiertos, porque volverá y alucinará con todo el amor que le espera, de la que ahora se ha convertido en su gente"

Accidente y repatriación

Ángela Agudo, originaria de Godelleta, Valencia, y sufrió un grave accidente de moto en la isla tailandesa de Samui mientras estaba de vacaciones. El siniestro, que también afectó a su pareja, quien sufrió varias fracturas, la dejó en un estado crítico y al borde de la muerte durante varios días.

Tras el accidente, la joven fue hospitalizada en Tailandia, pero su familia decidió iniciar una campaña de micromecenazgo para reunir los fondos necesarios para su repatriación. Ante la negativa del Ministerio de Defensa español de ceder un avión medicalizado, la campaña logró recaudar cerca de 300.000 euros, lo que permitió trasladarla en un vuelo privado medicalizado a España a principios de noviembre. Desde entonces, permanece ingresada en el Hospital La Fe de Valencia, donde ha sido sometida a varias operaciones.

Sus familiares siguen confiando en su recuperación y esperan que el proceso, aunque largo acabe con el regreso de la joven a la normalidad. "Deseo que estéis esperando a Ángela con los brazos abiertos, porque volverá y alucinará con todo el amor que le espera, de la que ahora se ha convertido en su gente", concluye el texto difundido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com