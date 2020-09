La carta viral de una señora que "vive en un barrio privilegiado de Madrid" a Ignacio Aguado

Una mujer que asegura vivir en "un barrio privilegiado de Madrid" ha decidido escribir una carta al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, a través de Twitter. En un hilo de tuits, que se han vuelto virales, le cuenta que es dueña de una empresa cuyos trabajadores viven en Ciudad Lineal, una de las zonas más afectadas por la pandemia de coronavirus y que el lunes deberá cumplir con las nuevas restricciones.

La mujer, de 50 años, vive en el Barrio de Salamanca y tiene una empresa cuyos empleados viven en Ciudad Lineal. "Usted nos dijo ayer a los madrileños que teníamos que elegir, entre ser virus o vacuna. Yo voy de mi casa al trabajo cruzando dos calles, mi entorno es reducido. He 'elegido' ser vacuna. Y mis empleados que viven en a ciudad Lineal? Según usted 'eligen' ser virus", denuncia a través de su cuenta de Twitter.

"Es una persona que deliberadamente ha 'elegido' qué ciudadanos son virus: los más pobres, la clase media baja, los trabajadores", lamenta la mujer, que asegura que tiene unos "empleados maravillosos, que tampoco es que sean de izquierdas precisamente".

En un hilo de tuits, la señora ha expresado todas sus quejas a Ignacio Aguado:

"Buenos días señor Aguado, pese a ser vecina cercana de la calle Nuñez de Balboa, me dirijo a usted, no con una cacerola en la mano, sino con una herramienta mucho más poderosa, aunque haga menos ruido: los argumentos.

Cumplo todos los requisitos para ser considerada una persona que tendría que estar cercana a su manera de pensar y a su gestión de la pandemia. Soy una mujer de 50 años, tengo una empresa y vivo en El Barrio de Salamanca.

Usted nos dijo ayer a los madrileños que teníamos que elegir, entre ser virus o vacuna. Yo voy de mi casa al trabajo cruzando dos calles, mi entorno es reducido. He 'elegido' ser vacuna.

Y mis empleados que viven en a ciudad Lineal? Según usted 'eligen' ser virus.

Cada día que los empleados de mi pequeña empresa acuden a trabajar, lo hacen en metros atestados, con frecuencias mínimas de 5 minutos entre trenes. El servicio de transporte público en Madrid es responsabilidad directa del gobierno de Diaz Ayuso que usted, señor Aguado, sostiene

Usted, señor Aguado, ha demostrado con sus palabras de ayer, o bien que vive en una burbuja y es inconsciente o bien que es una persona que deliberadamente ha 'elegido' qué ciudadanos son virus: los más pobres, la clase media baja, los trabajadores. Llámelo X.

Tengo unos empleados maravillosos, que tampoco es que sean de izquierdas precisamente. Ayer estuvieron junto a mi esperando escuchar medidas que les iban a aplicar a sus barrios. Ellos esperaban ayuda sanitaria. Y recibieron confinamiento, toque de queda y promesas de más policía

Entonces señor Aguado, explíqueme algo que realmente me tiene confundida: como yo soy una empresaria que vive en un barrio rico soy 'vacuna' y mis empleados, las personas más buenas, leales y honestas que conozco, y que sostienen mi empresa, son unos apestados?

Van a incrementar la presencia de la policía y guardia civil para garantizar la salud de todos los madrileños. Entonces, cuando vengan mis trabajadores desde Ciudad Lineal en un metro abarrotado, quién va impedir que nos contagiemos los 'vacunas'? Un guardia civil?

La salud de mis empleados es un derecho, y su salud es la garantía también de que mi empresa funcione y de que yo no me contagie. Así que, empleando argumentos liberales, usted lo que debe garantizar para que las empresas funcionen no es guardia civil, es más salud pública.

Fíjese que ya ni siquiera le hablo, señor Aguado, de que las personas tienen derechos que el Estado debe proteger (argumentos menos liberales y más socialistas). Le hablo desde argumentos liberales, que es lo que usted se proclama. Entiendo que así comprenderá mejor mis palabras.

Usted que defiende tanto las pymes: yo tengo una. Y sabe lo que es una Pyme? En muchas ocasiones, creo que las más, una pyme es una familia. Si mis empleados se contagian, si yo me arruino, si alguno falla en esa pequeña y delicada maquinaria, la empresa muere.

Usted ayer, señor Aguado, nos insistió en que fuéramos vacuna y no virus. Hoy yo le voy a proponer otra cosa: sea usted responsable, sea un servidor público, que lo es, electo democráticamente, que lo es, y deje de colaborar con un gobierno que propone ideas de bombero pirómano.

Si de veras es usted liberal, auténtico, pensaría que el bien común es un beneficio para el bien individual. Un trabajador que venga contagiado, por mucha guardia civil que ponga, cierra mi empresa. Ponga usted más servicios sanitarios en esos barrios y déjese de aspavientos.

Le he hablado de empresaria a liberal. De ciudadana 'vacuna' a político que supuestamente me debería agradar porque mi barrio rico no está confinado.

Estas palabras que yo le he dedicado son lo más suave que va a oír en mucho tiempo.

Le recomiendo seriamente que empiece a pensarse mejor esos socios de gobierno con que sale usted al ruedo, señor Aguado. Porque la aporofobia, el franquismo social y el clasismo, no son liberales.

Sea usted un buen liberal.

Lea a John Stuart Mill.

Sea buena persona.

Un saludo.