Carlos San Juan lamenta que en España los mayores son "invisibles": "Se rinde un culto narcisista por todo lo joven"

Carlos San Juan de la Orden, el impulsor del movimiento 'Soy mayor, no idiota', ha sido premiado con el galardón "Ciudadano Europeo" del año en Bruselas. Una distinción que ha recibido con "gran honor" y que supone un paso más en su lucha por "dar visibilidad a los mayores".

"Vengo a hablarles de los mayores más desfavorecidos, de los más débiles, de los que han sido el origen, el centro y la motivación de mi campaña. Mayores, que en la pandemia del coronavirus murieron en un número indiscutiblemente exagerado, en soledad y lejos de sus seres queridos. Cuando no nos habíamos recuperado de ese sufrimiento, nos llegó la pandemia digital, una digitalización mal programada, demasiado rápida, injusta, que nos excluye y que tiene rigidez dictatorial", ha dicho al recoger el premio.

En su discurso San Juan también ha reconocido que a pesar de su edad, "bastante más de 79 años", no se considera "un viejo". "Me considero una persona mayor y activa hasta que ese tren de la vida me deje en la estación final".

Ciudadano Europeo 2022

Desde que comenzó con su campaña, con la que reclamaba la atención personalizada en las sucursales bancarias, el valenciano ha conseguido 600.000 firmas de apoyo. También ha logrado reunirse con la vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, y el compromiso del Ejecutivo para la puesta en marcha de un protocolo para tratar los problemas derivados de la brecha digital.

En este sentido ha afirmado que la repercusión que ha tenido el movimiento demuestra que hay "millones de mayores afectados por esa digitalización mal hecha", algo que ha atribuido principalmente a que en España la población de mayor edad es "casi invisible". "Vivimos rodeados por una sociedad que rinde un culto narcisista y obsesivo por todo lo joven. Lo que creo peor es que se asocie la edad con la debilidad, la enfermedad, la inactividad y la inutilidad social. Necesitamos representatividad de todos los gobiernos. No queremos seguir escuchando que somos un lastre para la economía con nuestras pensiones", ha advertido.

Decepcionado porque no ha cambiado la atención de los bancos

Precisamente, a finales de agosto, San Juan declaró que se sentía "decepcionado" con Calviño, porque las medidas que prometió para dar un trato más humano a los mayores en los bancos no se habían cumplido.

En aquel momento, lamentó que la titular de Economía no había respetado los plazos de una ley "que ella misma anunció". "Dijo que no iba a ser nunca un maquillaje y ahora con mucha pena tengo que decir que es un maquillaje. Hay un silencio total. En una misma entidad bancaria unas sucursales cumplen y otras no porque sólo tienen un trabajador", subrayó.