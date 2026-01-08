Investigan la muerte de un hombre y una mujer hallados inconscientes dentro de un coche en un garaje de Soria

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre y una mujer que han sido encontrados inconscientes dentro de un vehículo que se encontraba en el interior de un garaje en Soria.

La alerta ha tenido lugar sobre las 16:20h de la tarde, cuando una llamada a Emergencias alertaba del hallazgo de las dos personas, en estado de inconsciencia.

Hasta el lugar del hallazgo se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, y Emergencias Sanitarias de Castilla y León, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de los intentos de los sanitarios y los agentes de Policía por salvarles la vida, la reanimación cardiopulmonar no ha resultado exitosa y, lamentablemente, ambos han terminado falleciendo.

La Policía Nacional investiga ya las circunstancias que rodean al fatal suceso, que ha tenido lugar en la calle Nuestra de Calatañazor.