Noticias de hoy, jueves 8 de enero de 2026

La última hora sobre Venezuela, o la reunión de Sánchez y Junqueras, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 8 de enero de 2026.

Última hora de Venezuela

Una de las noticias que marcan la actualidad es la decisión de Trump de que Venezuela "solamente" compre productos estadounidenses con los ingresos que obtenga del petróleo, una decisión enmarcada en el nuevo acuerdo sobre el crudo tras la captura de Nicolás Maduro. Las compras incluirán "productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos".

Trump ha señalado que de esta manera Estados Unidos se convertirá en el "principal socio" de Venezuela. Un anuncio que llega 24 horas después de que se confirmara que Caracas está por entregar a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

Junqueras en Moncloa

Importante reunión hoy de Sánchez y Junqueras para hablar sobre la financiación singular para Cataluña. Primera foto con el líder de Esquerra, condenado por el procés. Nuevo gesto a las formaciones independentistas, que llega en pleno ciclo electoral y tras la debacle en Extremadura.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.