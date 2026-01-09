Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Policía pide colaboración para identificar a 'la mujer de la carretera', hallada muerta en Barcelona en 2003

Su cadáver fue hallado en una carretera en Malgrat de Mar con multitud de heridas en el cuerpo y la cara y un tatuaje hindú en una mano.

Imagen de 'la mujer de la carretera'

Imagen de 'la mujer de la carretera'Policía Nacional

Juan Muñoz
Publicado:

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para identificar a mujer que fue hallada sin vida en una carretera rural situada en Malgrat de Mar en 2003. Las autoridades policiales la conocen como 'la mujer de la carretera' y desde el hallazgo de su cadáver hace ya 23 años no ha podido ser identificada.

La víctima, de entre 25 y 30 años cuando falleció, fue hallada con multitud de heridas tanto en el cuerpo como en el rostro, además de un tatuaje hindú en el dorso de su mano derecha.

Según la base de datos de Interpol, la mujer habría muerto unas doce horas antes del hallazgo de su cadáver, el 3 de noviembre de 2003. Tenía una marca de una vacuna en el brazo izquierdo y llevaba varias pulseras metálicas, dinas y onduladas, en su muñeca derecha, así como una pulsera de hilo en su tobillo izquierdo.

Se desconoce el origen de 'la mujer de la carretera', aunque se sospecha que podría ser de origen bengalí. Medía aproximadamente 1,60 metros de altura y tenía los ojos castaños.

Cuando murió llevaba unos pantalones vaqueros y un jersey de lana de color carmesí intenso. Inicialmente se vinculó su asesinato con un cadáver hallado en Países Bajos en 2016 por las similitudes de su hallazgo, pero finalmente los agentes descartaron esta vía.

