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Atropello mortal

Un camionero atropella mortalmente a otro tras robarle gasoil Alfajarín, Zaragoza

Detienen a un camionero en Alfajarín, Zaragoza, por un delito de homicidio tras haber atropellado mortalmente a otro al que también había robado gasoil de su camión.

Camiones en &aacute;rea de servicio.

Camiones en área de servicio.Europa Press

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Anna Martín
Publicado:

Un camionero murió la madrugada del domingo en elárea de servicio Área 117 Alfajarín (Zaragoza) tras ser atropellado por otro transportista que habría sido descubierto por la víctima robándole combustible. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor por un delito de homicidio, quien cuenta con antecedentes por robo.

Los hechos ocurrieron este pasado domingo a las 4.20 horas, cuando la víctima estaba durmiendo en su camión en el área de servicio, que es un punto habitual de parada para particulares y transportistas profesionales. Según informan fuentes de la Guardia Civil, al percatarse del intento de robo, salió de la cabina y recriminó al ladrón. En ese momento, ambos transportistas iniciaron un forcejeo del que el detenido logró escapar y subir al vehículo con el que emprendió una huida en la que arrolló al otro camionero, según el testimonio de una testigo, regente del Hotel Rausán situado en el parking.

El camionero fallecido ha muerto prácticamente en el acto sin que se haya podido hacer por salvar su vida.

El aviso a las autoridades lo dio una trabajadora de la gasolinera. En lo que la Benemérita logró detener al presunto autor del atropello mortal pocas horas después a unos 45 kilómetros del lugar del suceso, ya en el término municipal de El Burgo de Ebro, tras haber desplegado un operativo por la zona.

El sospechoso ya se encuentra en dependencias del Instituto Armado mientras se tratan de esclarecer las circunstancias exactas de todo lo ocurrido en el área de descanso. En las próximas horas, el detenido pasará a disposición judicial.

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