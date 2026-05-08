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¿Estamos preparados para otra pandemia? El brote del crucero revive el recuerdo del COVID-19

Seis años después de la pandemia, el recuerdo del COVID vuelve mientras expertos y gobiernos afrontan nuevas alertas sanitarias.

Una enfermera de la clínica Girona se emociona durante los minutos de aplausos que les dedican los vecinos a diario, desde que comenzó la pandemia, a las ocho de la tarde, como agradecimiento y reconocimiento a la gran labor que desempeña el personal sanitario. Girona, Cataluña, 23 de abril 2020. (© David Aparicio)

¿Estamos preparados? | David Aparicio

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El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha devuelto a muchos una sensación que parecía archivada. Protocolos sanitarios, aislamientos, reuniones de emergencia y mensajes de calma vuelven a ocupar titulares seis años después de la pandemia de COVID-19. Y con ello reaparece también una pregunta que parecía resuelta: ¿estamos realmente preparados para otra crisis sanitaria?

Durante aquellos meses de 2020 se prometieron cambios profundos. Se habló de una "nueva normalidad", de reforzar la sanidad pública, de transformar las residencias y de construir una sociedad más preparada. Muchas de aquellas medidas quedaron recogidas en documentos oficiales aprobados en el Congreso de los Diputados. Otras se instalaron directamente en el discurso político y social.

El dictamen aprobado tras el COVID incluía decenas de medidas sanitarias y económicas. Se plantearon refuerzos de plantillas médicas, reservas estratégicas de mascarillas, más equipos de protección y una reorganización de las residencias de mayores.

También se prometieron cambios laborales. El teletrabajo pasó de ser excepcional a convertirse en símbolo de una nueva forma de vida. "Había venido para quedarse", se repetía entonces.

Con el paso de los años, muchas de esas transformaciones no terminaron consolidándose o avanzaron más lentamente de lo previsto.

El regreso del miedo sanitario

Ahora, la aparición del hantavirus y el operativo internacional desplegado alrededor del MV Hondius han reactivado recuerdos de aquellos meses. Aunque las autoridades insisten en que la situación actual está controlada y no es comparable a la pandemia de coronavirus, el impacto social vuelve a ser evidente.

Las imágenes de pasajeros aislados, traslados medicalizados y protocolos internacionales recuerdan escenas que marcaron a toda una generación.

¿Aprendimos algo?

Más allá de las medidas técnicas, la pandemia dejó también una promesa colectiva difícil de medir. "Saldremos mejores", se decía entonces. Una frase repetida en balcones, discursos políticos y campañas institucionales.

Seis años después, parte de aquellas expectativas siguen abiertas. La sanidad mantiene debates sobre recursos y capacidad de respuesta. El sistema de residencias continúa bajo revisión y los expertos recuerdan que las amenazas sanitarias globales siguen existiendo.

La diferencia ahora es que el mundo ya sabe lo rápido que puede cambiar todo.

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