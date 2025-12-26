¿Va a cambiar la DGT las pegatinas medioambientales en 2026? Esto es lo que tienes que saber

En los últimos meses han circulado en España diversos rumores sobre una posible modificación de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) de cara a 2026. Por ahora, no pasan de ser especulaciones. Así lo ha señalado el perfil oficial de YouTube 'Talleres SPG', que ha abordado esta cuestión y ha aportado algunas claves sobre cómo podrían evolucionar estos distintivos en el futuro.

"En el año 2026 se producirá cierta polémica con el tema de las etiquetas de coches. Habrá un grupo que se encargará en el Parlamento de estudiar la renovación y el cambio de las mismas", explicó el creador del vídeo al inicio de su intervención, antes de entrar en los aspectos centrales del debate.

¿Por qué valoran el cambio de etiqueta?

Según detalla Talleres SPG, actualmente existe "cierta presión para que cambien las etiquetas" y se endurezcan 'las condiciones' tanto de las 'etiquetas cero' como de las de 'híbrido enchufable'. Además, se va a estudiar la posibilidad de valorar las etiquetas por sus emisiones contaminantes y emisiones de CO2, algo a lo que la industria se niega completamente".

El creador de contenido también ha querido desmontar algunos de los bulos difundidos en torno a este asunto y ha subrayado que en 2026 no se producirá ningún cambio efectivo en las etiquetas, aunque sí se analizarán posibles modificaciones de cara al futuro.

"Después de extender un bulo por parte de algunos grupos, y en el que se decía que a partir del 1 de enero del 2026 iban a cambiar las etiquetas, cosa que no es cierta, ahora lo que pretenden de nuevo es catalogar los coches también por emisiones de CO2 a través de las etiquetas, algo que ya está tipificado dentro de la Unión Europea de muchas maneras, y que penaliza a los fabricantes de coches en diferentes formas, incluso a los consumidores en Cataluña en función a las emisiones de CO2 de sus automóviles", asevera.

¿Cuándo podrían implementar los cambios?

Por último, el responsable de Talleres SPG reconoció que cualquier modificación en este ámbito generará malestar y "polémica". Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que las etiquetas medioambientales puedan recibir una "nueva actualización" en 2027. "Este paso va a generar mucha polémica y tensión, e igualmente los lobbys están pugnando por ver si las etiquetas finalmente cambian más o cambian menos, pero probablemente en el año 2027 cuando entre la nueva normativa Euro7 recibirán una nueva actualización", concluyó.

