DURAS IMÁGENES: Apuñalamiento por la espalda a un cliente en un bar de Mazarrón

El agresor saca un cuchillo de grandes dimensiones que tenía oculto en el pantalón y, sin mediar palabra, le asesta una puñalada en la cabeza.

Todo ocurrió pasadas las 2:30 horas. Un grupo de amigos está tomándose una copa en la terraza de un bar del Puerto de Mazarrón. La escena quedó registrada en las cámaras de seguridad del local. De repente aparece un joven que se acerca a uno de los clientes que está sentado. Saca un cuchillo de grandes dimensiones que tenía oculto en el pantalón y, sin mediar palabra, le asesta una puñalada en la cabeza. La víctima enseguida se pone de pie, pero el agresor le vuelve a clavar el cuchillo en el cuello. El resto de clientes va a por el agresor y consiguen reducirle. Pero entonces aparece otro individuo, también con un cuchillo, y agrede a la víctima de nuevo y le rocía con un espray de pimienta.

La rápida actuación de la gente que estaba en la terraza evitó una desgracia mayor. La escena ocurre en menos de un minuto. En las imágenes se aprecia cómo una noche tranquila en la terraza de un bar se convierte en una pesadilla para los clientes que se tomaban una copa. Uno de los clientes usa un botellín de cerveza para reducir al agresor. Otro, le coge por el cuello. Una vez en el suelo intentan retenerle mientras avisan a emergencias, pero el joven se zafa de ellos y huye.

Los sanitarios que acuden al lugar de los hechos curan allí mismo las heridas a la víctima. Los dos agresores consiguieron escapar, aunque la Guardia Civil les detuvo al día siguiente. La víctima conocía al menos a uno de ellos. De hecho, tenían una orden de alejamiento mutua por conflictos anteriores. Ninguno podía acercarse al otro.

Ambos agresores pasaron a disposición judicial y el juez decretó prisión provisional por tentativa de homicidio a los dos arrestados porque había riesgo de reiteración delictiva.

