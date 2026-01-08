Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 8 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 8 de enero? 

Consulta las efemérides de hoy 8 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy. 

Adrián Zamarra
Publicado:

El 8 de enero de 2023, China reabre sus fronteras tras casi tres años de estricta política de 'cero COVID'. El Gobierno Popular Central levanta la mayor parte de las restricciones a la entrada y salida del país, elimina las cuarentenas obligatorias para viajeros internacionales y deja de exigir pruebas PCR previas al viaje. La decisión marca un giro radical en la estrategia sanitaria aplicada desde 2020, basada en confinamientos masivos, controles fronterizos severos y rastreos exhaustivos para frenar la transmisión del virus.

Desde inicios del mes de noviembre se habían ido realizando leves relajaciones en cuanto a las medidas anti-COVID. Con las fronteras abiertas, el impacto es inmediato en el transporte aéreo, el turismo y el comercio internacional, con un aumento progresivo de vuelos y desplazamientos. Para la economía china, la medida supone un paso clave hacia la normalización tras años de desaceleración. A nivel global, la reapertura reconfigura flujos comerciales y turísticos, poniendo fin al prolongado aislamiento del país asiático.

Un 8 de enero, pero de 1986, se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con el objetivo de impulsar, defender y dar visibilidad al cine español. La institución nace por iniciativa de un grupo de profesionales del sector, entre ellos el productor Alfredo Matas y los directores García Berlanga y Carlos Saura. Desde sus inicios, la Academia se concibe como un espacio de encuentro para cineastas, intérpretes, técnicos y creadores vinculados a la industria audiovisual.

Ese mismo año se crean los Premios Goya, el principal reconocimiento del cine español. Con sede en Madrid, la Academia desarrolla además una intensa labor cultural, formativa y de conservación del patrimonio cinematográfico. A lo largo de las décadas, la institución se consolida como un referente del sector. Actualmente es presidida por Fernando Méndez-Leite.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 8 de enero y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy. 

¿Qué pasó el 8 de enero? 

1918.- El presidente estadounidense Woodrow Wilson presenta los “14 puntos”, una declaración de principios para alcanzar la paz tras el fin de la I Guerra Mundial.

1959.- Fidel Castro, al frente de sus tropas, entra triunfante en La Habana.

1996.- Más de 300 muertos al estrellarse un avión de carga Antónov en un céntrico mercado de Kinshasa.

2001.- Entra en vigor en España la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

2004.- La reina Isabel II bautiza en Southampton el 'Queen Mary 2', el mayor barco de pasajeros del mundo.

2015.- La milicia islamista Boko Haram mata a cientos de personas en el noreste de Nigeria.

2017.- El musical La La Land hace historia en los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos.

2018.- El Grupo Zeta anuncia que dejará de publicar las revistas Interviú y Tiempo.

2020.- Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, dejan sus funciones como miembros de la familia real británica.

2021.- La borrasca Filomena paraliza gran parte de España. Afecta especialmente al centro y este peninsular, incluida la ciudad de Madrid, que, entre los días 8 y 9, registra una nevada histórica.

¿Quién nació el 8 de enero?

1867.- Emily Greene Balch, académica y escritora estadounidense.

1870.- Miguel Primo de Rivera, general que gobernó España dictatorialmente entre 1923 y 1930.

1935.- Elvis Presley, cantante estadounidense.

1942.- Stephen Hawking, científico británico.

1947.- David Bowie, cantante, compositor y actor británico.

1984.- Kim Jong-un, líder de Corea del Norte.

¿Quién murió el 8 de enero?

1642.- Galileo Galilei, matemático, físico, astrónomo e inventor italiano.

1879.- Baldomero Espartero, general y político español, regente y presidente de Gobierno.

1990.- Jaime Gil de Biedma, poeta español.

1996.- Carmen Conde, escritora, primera mujer que ingresó en la Real Academia Española.

2020.- Pilar de Borbón, hermana mayor de Juan Carlos I.

2021.- Javier Hernández, 'Boni', guitarrista y cantante del grupo Barricada.

¿Qué se celebra el 8 de enero? 

Hoy, 8 de enero, se celebra el Día Mundial de la Mecanografía.

Horóscopo del 8 de enero 

Los nacidos el 8 de enero pertenecen al signo del zodiaco Capricornio. 

Santoral del 8 de enero 

Hoy, 8 de enero, se celebran santa Gúdula y san Severino.

