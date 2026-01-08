Acusada de asesinato la madre del bebé encontrado muerto en los baños de un hospital de Canarias

El pasado domingo encontraron el cadáver de un recién nacido en los baños del Hospital San Roque Melonera en el municipio canario de San Bartolomé de Tirajana. Tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, los agentes observaron como una mujer, que posteriormente fue identificada como la madre, accedía a los baños donde hallaron el cuerpo.

Las autoridades detuvieron a la mujer de 31 años, que manifestó a las autoridades desconocer que estaba embaraza. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha explicado que esta acudió al centro hospitalario el 3 de enero donde varios trabajadores observaron que estaba embarazada.

Esto, junto con la exploración ginecológica del domingo, confirma que acababa de dar a luz, lo que concluye en que la bebé nació en el baño. Ahora el juez de San Bartolomé de Tirajana, que instruye el caso, bajara dos posibilidades. Una de ellas es si dejó morir a la niña "con intención de causarle la muerte" abandonándola "en el lugar del parto, donde fue descubierto el cadáver ese mismo día", expone el TSJC. O por si de lo contrario asesinó al bebé nada más nacer.

Por lo que exponen que se le "imputa a la investigada como presunta autora de un delito de asesinato con alevosía o de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad".

Por otra parte, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, al apreciar un posible riesgo de fuga. "El delito de asesinato con alevosía está castigado con pena de prisión de hasta 25 años y el de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad, con pena de prisión permanente revisable", subrayan desde el tribunal.

Envuelto en papel

Una trabajadora del centro hospitalario fue quién localizó el cadáver del recién nacido en uno de los baños. El cuerpo del pequeño estaba ensangrentado y envuelto en papel. Tras esto, la empleada dio el aviso a la Policía Nacional, quienes revisaron las cámaras de seguridad para dar con la persona que lo había abandonado.

Identificaron a una mujer que había accedido a los baños y poco tiempo después fue localizada en el exterior del hospital, en la parada del autobús ubicada en la entrada del centro. Según la investigación llevaba la ropa con la que habría dado a luz, con manchas de sangres.

Los agentes detuvieron a la mujer, de 31 años y nacionalidad española, y señalaron que podría presentar problemas de adicción a sustancias estupefacientes.

