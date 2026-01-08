Publicidad
Sevilla
Un joven se sube al capó de un coche en mitad de la autopista e intimida a las ocupantes del vehículo
La Policía afirma que no le consta ninguna denuncia por estos hechos y se encuentra investigando el vídeo.
Una surrealista escena se ha viralizado en redes sociales, después de que un vídeo de un hombre subiéndose completamente al capó de un coche en marcha comenzara a difundirse. Los hechos tuvieron lugar en Sevilla, en la SE-30 con el vehículo en marcha. Las ocupantes del vehículo, ante la falta de visibilidad provocada por el sujeto, decidieron parar en una gasolinera, donde el hombre llegó a subirse al techo del coche.
Tanto la Policía Nacional como la Policía Municipal no tienen constancia de que estos hechos fueran denunciados y actualmente se encuentran rastreando el vídeo. Sin embargo, algunos medios locales apuntan a que el vídeo se habría grabado en una fecha anterior, en algún momento de septiembre de 2025, y se ha viralizado ahora.
