Buscan a 'El Mexicano', el hombre que huyó tras disparar a un vecino y atrincherarse en Alfafar, Valencia

Desde el inicio de esta semana, la localidad valenciana de Alfafar ha sido noticia. Todo comenzó la noche del pasado lunes 1 de septiembre cuando dos vecinos discutieron y uno de ellos le disparó tres tiros de escopeta dañando gravemente a otro. Fue entonces se sospechó que el autor se atrincheró con el arma en una vivienda contigua al escenario de los hechos y aparecieron las autoridades.

Tras 15 horas de cerco policial se supo que el supuesto autor de los hechos logró esquivarlo. ¿Cómo ha pasado todo esto? ¿Qué novedades hay sobre el caso?

Un disparo entre vecinos, el detonante

Para entender este episodio nos tenemos que remontar al lunes de esta semana, en concreto a las 23:30 de la noche, cerca de la calle Pintor Sorolla de Alfafar cuando se produjeron diversos disparos. Según recoge 'Efe', dos vecinos de este municipio empezaron a discutir y uno de ellos le disparó al otro con tres tiros con una escopeta. La víctima se trata de un hombre de 33 años que ha recibido atención médica en el hospital La Fe de Valencia.

Un cerco que duró 15 horas

Posteriormente, el autor de los disparos se fue del lugar y se resguardó con el arma en una vivienda de la calle San Antonio, contigua al lugar de los hechos. La Guardia Civil, con apoyo de la Policía Local, no tardó en llegar estableciendo un cordón policial para impedir la huida del sospechoso. Un operativo que de poco sirvió ya que el presunto autor logró esquivarlo. Esta información fue confirmada por el alcalde del municipio, José Ramón Adsuara, según recoge 'Efe'.

Finalmente, la Guardia Civil pudo entrar a la vivienda a las 14 horas del martes tras obtener el permiso judicial. No obstante, hay sospechas que desde las 9 horas no había nadie en el interior tras un vuelo de observación con un dron equipado con cámara térmica.

¿Qué falló en el operativo?

Según apunta el mismo edil a 'Efe', se plantea que el sospechoso "pudo huir por una puerta lateral en los primeros 30 minutos". "Cuando llegó la Policía Local acudieron a practicar torniquetes a la víctima y pudo ser ese el momento en que huyó de la casa okupada en la que se había refugiado", declara.

Adsuara detalla que los vecinos grabaron cómo la familia que ocupaba esa vivienda "le cogía la escopeta y le dejaba dentro de casa" y que había algún tipo de vínculo entre el sospechoso de los disparos y la familia. "La vivienda estaba siendo okupada por cuatro personas que se dieron a la fuga con el sospechoso" afirma el alcalde a 'El País'.

El edil ha lamentado que la orden judicial haya tardado catorce horas en autorizarse. Este suceso lo calificó de "esperpéntica", "berlanguiana" y "un paripé difícil de explicar". "Queda la sensación de que se ha protegido a un supuesto asesino. Algo ha fallado", expresa.

Se entrega un joven implicado en el tiroteo

Entre las últimas novedades del caso, se tiene constancia de que un joven, acompañante del presunto autor de los disparos, se ha entregado este martes en el cuartel de la Guardia Civil de Patraiz, según dan a conocer a 'Efe' fuentes de la investigación. Al joven se le achaca delitos de homicidio, robo con fuera y tenencia ilícita de armas.

