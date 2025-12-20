Efemérides de hoy 20 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 20 de diciembre?

El 20 de diciembre de 2003, Pasqual Maragall, líder socialista y exalcalde de Barcelona, asume la presidencia de la Generalitat de Cataluña, poniendo fin a más de dos décadas de hegemonía nacionalista bajo Jordi Pujol. Su investidura se produce tras las elecciones autonómicas en las que el PSC, junto con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds, tras el Pacto del Tinell conforman el denominado “Tripartito”, una alianza que buscaba abrir una nueva etapa política en la región.

Maragall llegó al cargo con el compromiso de impulsar un nuevo Estatuto de Autonomía y reforzar el autogobierno catalán, en un contexto marcado por el debate territorial y la necesidad de modernizar las instituciones. Su mandato representó un cambio histórico en la política catalana, al romper la continuidad de 23 años de gobierno convergente y abrir un periodo de reformas que marcaría la agenda política en España durante los años siguientes.

Un 20 de diciembre, pero de 1494, los Reyes Católicos promulgan el Fuero de Gran Canaria, un conjunto de normas que regulan la organización política, judicial y económica de la isla tras su incorporación a la Corona de Castilla. Este fuero estableció derechos y obligaciones para los pobladores, garantizó privilegios a los conquistadores y definió el marco legal que consolidó el dominio castellano en el archipiélago canario.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 20 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 20 de diciembre?

1917.- El polaco Félix Dzerinsky funda la Cheka, la Comisión Extraordinaria Rusa, el antecedente del servicio secreto del KGB.

1942.- España y Portugal firman el Pacto Ibérico (Bloque Ibérico), durante una visita a Lisboa del ministro de Exteriores español Francisco Gómez-Jordana Sousa.

1946.- Ho Chi Minh huye de Hanoi tras hacer un llamamiento a la insurrección contra las tropas coloniales francesas en Vietnam.

1957.- Nace Europa Press (EP), la primera agencia de noticias privada de España.

1971.- Un grupo de médicos franceses crean en París la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).

1973.- Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno español, es asesinado en un atentado por ETA.

1988.- Representantes de 49 países firman en Viena la convención de la ONU contra el narcotráfico.

1989.- Tropas estadounidenses invaden Panamá para derrocar al general Manuel Antonio Noriega.

1999.- China recibe de Portugal la soberanía de Macao tras 443 años de dominio colonial luso.

2011.- Mariano Rajoy es elegido presidente del Gobierno español por el Congreso de los Diputados, tras la mayoría absoluta del PP en las elecciones del 20 de noviembre, y jura el cargo al día siguiente.

2017.- El Congreso de EEUU aprueba definitivamente la reforma fiscal de Trump que conlleva el mayor recorte fiscal desde 1986.

¿Quién nació el 20 de diciembre?

1875.- Domingo Martínez Luján, poeta peruano.

1935.- Valerio Lazarov, realizador de televisión español de origen rumano.

1946.- Alejandro 'Aíto' García Reneses, entrenador español de baloncesto.

1947.- Gigliola Cinquetti, cantante italiana.

1948.- Alan Parsons, músico británico.

1963.- Elena de Borbón y Grecia, infanta de España.

1990.- Marta Xargay, jugadora española de baloncesto.

1998.- Kylian Mbappé, futbolista francés.

¿Quién murió el 20 de diciembre?

1911.- Joan Maragall, poeta español.

1982.- Arthur Rubinstein, pianista polaco.

1996.- Carl Sagan, astrónomo y divulgador científico estadounidense.

2007.- José Luis Pécker, periodista.

2016.- Michele Morgan, actriz francesa.

2022.- Maya Ruiz-Picasso, una de las hijas de Picasso.

2023.- Miguel Ángel Gozalo, periodista español y expresidente de la Agencia EFE.

¿Qué se celebra el 20 de diciembre?

Hoy, 20 de diciembre, se celebra el Día Mundial del Mono.

Horóscopo del 20 de diciembre

Los nacidos el 20 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 20 de diciembre

Hoy, 20 de diciembre, se celebran los santos Domingo de Silos, Ceferino, Eugenio, Liberato, Macario y Teófilo.