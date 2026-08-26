Más de 40 heridos por la explosión de material pirotécnico en las fiestas de Noáin (Navarra)

Más de 40 personas han resultado heridas tras la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin en el inicio de sus fiestas patronales.

En el Hospital Universitario de Navarra se están atendiendo por quemaduras a tres varones de 53, 54 y 41 años. Mientras, en el centro de salud de Noáin se ha atendido 47 pacientes, todos ellos de carácter leve, principalmente por dolores de oído, quemaduras y lesiones leves. Ninguno de ellos ha precisado traslado al hospital.

Todo ocurrió en torno a las 12:00 horas, nada más lanzarse el cohete que abría las fiestas, y hasta el lugar han acudido bomberos de Cordovilla, ambulancias de soporte vital avanzado y soporte vital básico, un equipo médico, agentes de la Policía Local, de la Policía Foral y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, ha indicado que se ha lanzado el primer cohete del chupinazo y, después, con el lanzamiento del segundo, el empleado de servicios múltiples llevaba todos los cohetes en la mano. "Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, ha prendido todos los cohetes a la vez con la mecha y han explotado en el balcón del Ayuntamiento, con el balcón completamente lleno", ha explicado.

Entre los trasladados al hospital figura dicho empleado de servicios múltiples. Además se ha habilitado el salón de plenos como hospital de campaña para atender a los heridos. "Casi estamos agradecidos de que no ha pasado más de lo que podía haber pasado", ha agregado Luis Maya.

La explosión, según han indicado a EFE testigos presenciales, ha generado "una gran angustia y momentos de confusión" tanto en el balcón como en la plaza, ya que "no había más que humo y ruido".

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