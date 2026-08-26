Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Explosión

Más de 40 heridos por la explosión de material pirotécnico en las fiestas de Noáin (Navarra)

Tres de los heridos han necesitado ser trasladados al hospital.

Instantes después a los hechos

Más de cuarenta heridos por la explosión de material pirotécnico en Noáin | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Más de 40 personas han resultado heridas tras la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin en el inicio de sus fiestas patronales.

En el Hospital Universitario de Navarra se están atendiendo por quemaduras a tres varones de 53, 54 y 41 años. Mientras, en el centro de salud de Noáin se ha atendido 47 pacientes, todos ellos de carácter leve, principalmente por dolores de oído, quemaduras y lesiones leves. Ninguno de ellos ha precisado traslado al hospital.

Todo ocurrió en torno a las 12:00 horas, nada más lanzarse el cohete que abría las fiestas, y hasta el lugar han acudido bomberos de Cordovilla, ambulancias de soporte vital avanzado y soporte vital básico, un equipo médico, agentes de la Policía Local, de la Policía Foral y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Luis Maya, ha indicado que se ha lanzado el primer cohete del chupinazo y, después, con el lanzamiento del segundo, el empleado de servicios múltiples llevaba todos los cohetes en la mano. "Entre tanta gente, no sé si un descuido o un empujón, ha prendido todos los cohetes a la vez con la mecha y han explotado en el balcón del Ayuntamiento, con el balcón completamente lleno", ha explicado.

Entre los trasladados al hospital figura dicho empleado de servicios múltiples. Además se ha habilitado el salón de plenos como hospital de campaña para atender a los heridos. "Casi estamos agradecidos de que no ha pasado más de lo que podía haber pasado", ha agregado Luis Maya.

La explosión, según han indicado a EFE testigos presenciales, ha generado "una gran angustia y momentos de confusión" tanto en el balcón como en la plaza, ya que "no había más que humo y ruido".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Miedo en Las Palmas de Gran Canaria por los ataques de un vecino que insulta y golpea las puertas

Miedo en Las Palmas de Gran Canaria por los ataques de un vecino que insulta y golpea las puertas

Publicidad

Sociedad

Imagen de la Tomatina de Buñol

Un año más, la Tomatina vuelve a teñir de rojo las calles de Buñol

Imagen de la residencia de mayores en Barcelona

Una residencia de mayores LGTBI de Barcelona, un ejemplo de inclusión

Imagen de una ballena azul en A Coruña

Cuatro ballenas azules sorprenden a los trabajadores de una empresa de buceo en Cabo Fisterra, A Coruña

Instantes después a los hechos
Explosión

Más de 40 heridos por la explosión de material pirotécnico en las fiestas de Noáin (Navarra)

Miedo en Las Palmas de Gran Canaria por los ataques de un vecino que insulta y golpea las puertas
Canarias

Miedo en Las Palmas de Gran Canaria por los ataques de un vecino que insulta y golpea las puertas

Imagen de Odie
Galicia

Una residencia de ancianos gallega integra a un golden retriever entre sus usuarios para estimularnos mental y emocionalmente

Odie es el habitante número 112 del centro Hermanos Prieto de O Carballiño (Ourense). Allí lo tratan como "al niño mimado de la familia".

Coches de choque clausurados en Gibraltar
Peñón de Gibraltar

Sufren heridas en los ojos tras montarse en los coches de choque de la Feria de Gibraltar

Las autoridades han clausurado temporalmente la atracción y Gibraltar investiga qué pudo pasar.

Instantes después a los hechos

Más de 40 heridos por la explosión de material pirotécnico en las fiestas de Noáin (Navarra)

Coche de la Policía Municipal de Madrid

Persecución de película en Madrid: conduce drogado y sin carné, circula en sentido contrario por la M-30 y acaba detenido

El proyectil encontrado por los Mossos

Encuentran un proyectil de la Guerra Civil que conservaba carga explosiva en el macizo del Garraf

Publicidad