El boxeador que se lio a puñetazos contra un maltratador en el cine: "He aprendido la lección, pero espero que él también"

Cuatro meses después de protagonizar una escena que se hizo viral, el boxeador leonés Antonio Barrul ha acudido a los juzgados para prestar declaración por la pelea que mantuvo en una sala de cine con un hombre que estaba maltratando a su pareja. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo en el transcurso de una proyección cinematográfica de una película infantil.

En ese momento un hombre entre el público comenzó a increpar a su acompañante produciéndose un episodio violento en presencia del resto del público de la sala, buena parte de ellos menores de edad. Uno de los asistentes era el boxeador profesional Antonio Barrul que, tras salir en defensa de la víctima y ante la actitud violenta del presunto agresor terminó propinándole varios puñetazos hasta que éste huyó de la sala. La imagen, captada por uno de los asistentes, no tardó en hacerse viral destapando un intenso debate sobre su actitud en defensa de la mujer.

"He tenido que explicar lo que se ve en el juicio, arrepentido en cierto modo porque a mí la violencia no me gusta. Yo he aprendido la lección, no se pueden hacer estas cosas, pero espero que él también haya aprendido que a una mujer no se la puede maltratar", ha explicado a Antena 3 Noticias a la salida de los juzgados, acompañado de su pareja y de su abogado, mostrando su arrepentimiento por la forma en la que reaccionó ante aquel episodio.

Así actuará a partir de ahora si presencia una escena parecida

Ahora, explica, tiene claro qué haría si volviera a presenciar una agresión como aquella. "Mediar lo máximo posible y esperar hasta que viniese una persona de seguridad, pero nunca llegar a las manos. Es verdad que me sentí obligado y que algo me llevó a hacer eso, pero no me siento orgulloso de haber llegado a las manos. Soy un deportista y transmito valores a los más pequeños. Y esto es precisamente lo que no se debe hacer", ha explicado el boxeador.

Antonio Barrul ha negado que la persona agredida haya pedido una indemnización de 90.000 euros por la pelea. "No es cierto, ni por su parte ni por parte del abogado de la acusación", asegura.

Ahora, explica, está a la espera de la celebración del juicio y su intención es centrarse en su carrera deportiva dejando atrás el incidente por el que se le ha conocido más allá del ámbito del boxeo.

