El boxeador del cine de León, denunciado por el hombre que golpeó porque estaba presuntamente maltratando a su pareja

Las imágenes de la pelea en un cine de León han sido de lo más comentadas en los últimos días. El boxeador Antonio Barrul golpeó a un hombre que presuntamente estaba maltratando a su pareja y a su hija. Ese hombre le ha denunciado ahora. El boxeador leonés se enfrenta a un posible delito de lesiones con consecuencias judiciales para él.

El agredido había sido denunciado previamente por la Policía por un presunto delito de violencia de género, según confirmaron a Europa Press fuentes policiales. El boxeador se lió a puñetazo limpio con otro que, en ese momento, estaba insultando y agrediendo a su pareja, con su hijo presente. Antonio Barrul salió en su defensa. Esboxeador profesional. Esta reacción podría tener consecuencias legales ahora en su carrera.

Quería defender a la mujer y a su hijo

Barrul asegura que lo único que intentó fue defender a una mujer que estaba siendo violentada por su pareja. Insistió en que antes de golpearle, le pidió que cesara su actitud violenta, pero no lo hizo. A su vez, quiso pedir disculpas a todos los niños que presenciaron esta pelea.

El boxeador leonés de 25 años aspira a conquistar el título de campeón de España. Llevaba casi una hora viendo la película con su mujer y sus niños, cuando no pudo aguantar más y decidió ir a las escaleras de la sala de cine hacia abajo para pedir al hombre que dejara de insultar a su pareja. "Estaba diciéndole cosas a la mujer, chillándole, boceándole", señaló el boxeador. "No sabes ni quién soy ni nada, eso lo primero. No tienes ni puta idea", le respondió el presunto agresor.

En todo momento el agredido se mostró con una actitud algo agresiva. "Me empieza a insultar, a amenazar, se vuelve loco", contó Antonio. Toda la sala presenció los hechos, no daban crédito, hasta que "me llevó a un extremo, me sacó de mis casillas", explicaba el boxeador, momento a partir del cual el cine se convierte en un ring de boxeo. "No hubo otra manera hasta que se lo expliqué como se lo expliqué", esgrimió.

"No le quise hacer realmente daño", dijo el denunciado. Quiso matizar "la violencia no tiene justificación y no lleva a ninguna parte", por lo que ha pedido perdón por los hechos. La escena fue grabada en video y difundida mediante las redes sociales. Antonio Barrul nació en el año 1999 y es seis veces campeón de España amateur antes de dar el salto a la categoría profesional, ha formado parte de la selección española, con la que ha disputado campeonatos mundiales y europeos.

