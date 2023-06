MIR

Berta Domínguez, la médica que no podrá hacer el MIR tras aprobar el examen por ser tetrapléjica

La joven ha sido declarada 'no apta' para la plaza a la que optaba de medicina familiar y comunitaria. Un accidente la dejó tetrapléjica cuando cursaba el último año de medicina: "Si me lo llegan a decir, no me preparo el examen".