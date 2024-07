Los becarios del musical de Nacho Cano le defienden: "Si tú no me firmas, ya tengo lista la carta de deportación"

El productor Nacho Cano fue detenido por la Policía Nacional en Madrid hace unos días por la presunta contratación ilegal de inmigrantes en el musical 'Malinche'. Está en libertad y a la espera de ser citado por el juez.

Las detención se produjo tras varias denuncias presentadas por los trabajadores del espectáculo musical ante la Policía por presuntas irregularidades en las contrataciones. En rueda de prensa tras conocer la noticia, aseguró que el criminal no era él, sino la Policía: "El criminal no soy yo, es la Policía, es a los que hay que investigar", ha defendido el músico, que asegura que fue una detención "de 10 minutos" para hacerle "la foto".

Además, considera que el arresto es "una maniobra orquestada" por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que salió en su defensa. "Como han ido ya a por su novio, a por su hermano, a por su padre, el que les queda soy yo", ha añadido.

Becarios denuncian presiones de la Policía

Los becarios defienden a Nacho Cano y denuncian supuestas coacciones -presiones- por parte de la Policía durante su declaración. Ellos insisten en que están formándose en España y no trabajando, como se ha dicho. El propio Nacho Cano ya dijo el martes en la rueda de prensa que la actuación de la Policía fue "deplorable". "Hay que detener a los policías por coaccionarles".

Los becarios de Nacho Cano solicitaron entrar en España como turistas y un permiso de estancia para estudios. En mayo, Extranjería denegó ese permiso. Lo confirma Roxana Drexel, colaboradora del artista que también fue detenida: "Aquí se tramitó la visa de estudiante, se denegó en mayo y se volvió a el recurso y está en proceso".

Mientras no se obtiene el permiso, legalmente no pueden realizar esos estudios. "Pueden permanecen en España pero no podrían estar realizando ninguna actividad formativa", explica la abogada en NPS Asociados, Rocío Santoyo.

Esos becarios denuncian supuestas presiones de la Policía durante su declaración: "A compañeras les mencionaron 'si tú no me firmas, yo ya tengo lista tu carta de deportación'", asegura Caren Fonseca, becada en el musical de 'Malinche' que se representa en Ifema (Madrid).

Nacho Cano: "el criminal es la Policía"

Las palabras de Nacho Cano culpando a la Policía de ser "criminal" han generado la crítica de varios sindicatos policiales. Uno de ellos anuncia posible querella. La mayoría de los sindicatos defienden a los agentes. El SUP anuncia que interpondrá una querella contra el productor musical si no se retracta de lo que ven como "graves calumnias".

En cambio ASP, con menor representación en el cuerpo, apoya las tesis del músico, y denuncian "supuestas órdenes políticas" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en esa detención.

Mientras, el ministro ha asegurado que la Policía Nacional "no persigue personas sino delitos, es decir, no se investiga a personas por ninguna circunstancia personal".

Por otro lado, la presidenta madrileña ha salido en su defensa y ha acusado al Gobierno de "buscar el descrédito" de Nacho Cano para "atacar al adversario con las herramientas del Estado".

"Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político, a través de las herramientas del Estado, solo es propio de países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad", ha expresado Isabel Díaz Ayuso.

