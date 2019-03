Un barrio obrero de Sevilla es agraciado con 27 millones de euros en el sorteo de la ONCE

El barrio obrero sevillano de Torreblanca, donde 120 vecinos se han repartido 27 millones de euros del sorteo extraordinario de la ONCE, dedicará el premio a tapar agujeros y ayudar a los familiares en paro, aunque todo ello "con mucha alegría", según han comentado.

La avenida Torremejías, donde desde hace cuatro años se coloca el vendedor que ha repartido el premio, el mayor que ha dado la ONCE en su historia, era hoy un hervidero de vecinos y curiosos rebosantes de alegría, aunque el gran misterio sigue siendo quién de los 120 agraciados se ha llevado además el premio especial de 20 millones de euros.

El vendedor de la ONCE, Francisco Pereira, de 36 años, ha explicado a los numerosos periodistas concentrados que hasta ahora solo había dado algún premio de 500 euros, por lo que cuando anoche le dijeron que había repartido 27 millones entre sus vecinos "no me lo creía, pensaba que era una broma".

Él mismo se quedó con un cupón del número premiado, el 74.236, que va a dedicar a liquidar la hipoteca del piso que se compró en enero en el mismo barrio con su pareja y sus dos hijos.

La mayoría de los beneficiarios con 60.000 euros han sido personas en paro acostumbrados a vivir con estrecheces, por lo que hoy han seguido comprando "lo normal, aunque con mucha más alegría", según ha comentado Luis Sánchez, dueño de una frutería.

El paro de larga duración, las "muchas necesidades" y los pocos ingresos que llegan a cada familia son la tónica en la mayoría de los agraciados, aunque todos recuerdan casos concretos como el de una vecina cuyo marido sufrió una parálisis cerebral, que compraba el cupón "con mucha fe" y que ahora va a dedicar el premio a habilitar su vivienda para la silla de ruedas.

Patricio Cárceles, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, ha acudido hoy a felicitar al repartidor y ha asegurado que este ha sido "un premio social porque sirve para luchar contra la crisis en un barrio que lo necesitaba especialmente". "Este es el mejor ejemplo de la labor de la ONCE, una fábrica de sueños cumplidos en forma de inversión social", ha afirmado.

Uno de los beneficiarios es Jian Chun, un joven chino de 25 años que trabaja en una zapatería familiar de la avenida Torremejías y ayer compró el último cupón de la mañana a Pereira. Jian Chun ha explicado que dedicará el premio a viajar a su localidad natal de Xiaochong para visitar a su novia y a su padre, aunque el resto del dinero "lo meterá en el banco".

Otra agraciada, Lorena Vilches, ha relatado que cuando anoche su marido le dijo que tenían un premio no se lo creía porque ella había comprado un cupón pero de otro número, y ahora dedicará los 60.000 euros a "seguir ayudando a mi suegra y guardarlo para el año que viene porque hace la comunión mi niña".

Esperanza Iglesia ha comentado que el vendedor de la ONCE repartió los últimos cupones que le quedaban a última hora de ayer en la piscina de plástico que colocan para los niños a las puertas de su casa, debido al calor.

Cada uno de los 120 agraciados tenía este viernes una historia que contar pero todos coincidían en la noche "movidita" que ha vivido Torreblanca con todo el barrio en la calle, la alegría rebosante en todos los corros que se formaban y que se ha prolongado hasta esta mañana, cuando muchos no se habían acostado todavía.