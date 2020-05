Baldomera, la burra que se emociona al reencontrarse con su dueño tras dos meses confinados por el coronavirus

Ismael, dueño de una burra llamada Baldomera, se ha reencontrado con el animal tras dos meses sin verlo debido al confinamiento por el coronavirus.

El dueño vive en Málaga capital y el burro se encuentra en El Borge, es decir, a 30 kilómetros de distancia, por lo Ismael no ha podido ir a visitarla hasta que la provincia ha pasado a la fase 1 de la desescalada.

La hermana de Ismael se ha encargado de Baldomera durante estos dos meses ya que a su hermano se lo impedía la situación.

Ismael ha grabado el reencuentro con Baldomera donde ambos se echaban de menos tras dos meses confinados por el coronavirus.

Durante el estado de alarma muchos seres queridos no se han podido reencontrar y muchos aún no han podido hacerlo al encontrarse en fase 0 de la desescalada o por qué esos seres queridos se encuentran fuera de la provincia. Durante el estado de alarma no está permitido salir de la provincia para evitar una mayor expansión por el coronavirus.